As obras da Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória, devem terminar em março de 2026. Nesta sexta-feira (25), o prefeito do Recife, João Campos, realizou vistoria no local. O investimento da Prefeitura do Recife nas intervenções passa dos R$ 14 milhões.

Atualmente a obra da ponte, que liga os bairros de São José e do Recife, possui um efetivo de 59 colaboradores operacionais, distribuídos em diversas frentes de serviços. As atividades estão sendo realizadas no tabuleiro superior, dentro do caixão celular e no tabuleiro da inferior da ponte.





O investimento da Prefeitura do Recife nas intervenções passa dos R$ 14 milhões. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

De acordo com a Prefeitura do Recife, a intervenção da segunda etapa da recuperação e reforço da Ponte Giratória iniciou em 30 de setembro de 2024, com previsão de término para 23 de março de 2026. Atualmente está sendo realizada a reabilitação estrutural da ponte através de reforço e protensão externa nas vigas longarinas, de modo a atender as normas técnicas vigentes.

"É uma obra complexa, de execução difícil, porque é feita dentro da própria estrutura da ponte, mas o principal é que essa intervenção vai garantir a segurança desse importante equipamento. O trabalho precisa ser sério e transparente. Não dá para deixar uma ponte em risco de cair, e isso a gente não tolera no Recife. Seja fazendo muito trabalho ou explicando às pessoas, nunca vamos pelo caminho da insegurança. É preciso seguir pelo caminho que garante proteção às pessoas", afirmou o prefeito do Recife, João Campos.

