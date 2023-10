A- A+

PREVENÇÃO Prefeitura do Recife inicia nesta segunda (2) calendário de ações do Outubro Rosa; saiba mais Mais de duas mil mamografias serão realizadas sem agendamento na Capital pernambucana

A partir da primeira segunda-feira de outubro (2), a Prefeitura do Recife vai oferecer 2.680 vagas para realização de mamografias em mutirões em comunidades da Capital pernambucana.



A ação marca o calendário municipal da campanha Outubro Rosa que promove o combate ao câncer de mama.



Segundo a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), outras ações serão realizadas ao longo do mês, envolvendo a importância da conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce ao câncer de mama.

Sem agendamento

Para realizar o exame de mamografia dentro do período da campanha não é necessário agendamento, descentralizando o atendimento por meio de postos volantes espalhados em 30 pontos dao Recife, além de rodas de conversas e distribuição de material educativo sobre esta neoplasia, que é a que mais causa morte entre as mulheres no Brasil.



A abertura da ação será na segunda (2) com o mamógrafo estacionado no prédio da Prefeitura do Recife (PCR), das 8h às 17h, atendendo a moradoras na faixa etária de 50 a 69 anos.



Basta levar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência no município. O resultado sai em até 30 dias. Este ano, o mamógrafo móvel já oportunizou a realização de 15.974 exames. O calendário para outubro pode ser conferido aqui.



Na mesma ocasião serão oferecidas testagens para HIV e sífilis; aferição de pressão; teste de glicemia; pesagem e cálculo do índice de massa corpórea (IMC), além de distribuição da Cartilha de Cuidados à Saúde da Mulher. Estas ações estarão disponíveis das 8h às 16h.

Outras ações

Já o Hospital da Mulher do Recife (HMR) Dra. Mercês Pontes Cunha, na Estância, realizará atividades voltadas para pacientes e acompanhantes que estiverem em atendimento, além dos colaboradores da unidade, nos dias 19 e 20/10.



Haverá café da manhã e orientações sobre alimentação saudável; aferição de pressão arterial e distribuição de material informativo e de brindes; e palestras sobre direitos da mulher com câncer e orientações sobre apoio às pacientes e familiares.

Uma parceria com o Real Hospital Português (RHP) possibilitará a doação de 50 biópsias de agulha grossa, procedimento que permite diferenciar lesões benignas e malignas nas mamas.

Os exames iniciarão em 9 de outubro. Os pacientes selecionados, homens e mulheres, já estão na fila de espera e serão contactados previamente pelo Sistema de Regulação do município.



Para tanto, é necessário que os dados cadastrais estejam atualizados através do link Por isso, é importante manter os dados atualizados, principalmente o número do Whatsapp. Basta acessar aqui.

