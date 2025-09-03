Prefeitura do Recife promove XII Semana Municipal da Capoeira
Atividades seguem até domingo (7) em escolas, associações e espaços públicos da cidade
A Prefeitura do Recife, em parceria com o Fórum de Políticas Públicas para Capoeira, realiza a XII Semana Municipal da Capoeira. O evento acontece até domingo (7) com oficinas em diferentes bairros, levando a prática a crianças, jovens, idosos e comunidades.
Leia também
• Instituto Cabanga realiza mutirão de serviços gratuitos em Brasília Teimosa
• Prouni 2025/2: prazo para comprovar informações termina na sexta-feira (5)
Com o tema “A Importância da Capoeira para a Inclusão”, a programação busca promover acessibilidade, autoestima e fortalecimento da identidade cultural. Segundo o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, a capoeira é uma ferramenta de cidadania e dignidade.
Oficinas
As oficinas percorrem escolas, centros comunitários e equipamentos públicos. Nesta quarta (3), a Organização de Auxílio Fraterno do Recife recebeu a primeira atividade. Nos dias seguintes, a programação passou por unidades como o Compaz do Ibura, a Escola Luiz Vaz de Camões e a Feira da Aurora.
O encerramento será no domingo (7), no Afoxé Ylê de Egbá, no Alto José do Pinho. Além da oficina de capoeira, haverá a Caravana de Direitos com emissão de documentos gratuitos pelo Expresso Recife.
Reconhecida pelo IPHAN e pela UNESCO como patrimônio imaterial, a capoeira é considerada parte essencial da cultura afro-brasileira. No Recife, a Semana Municipal da Capoeira foi criada em 2013 e segue fortalecendo a tradição.
Serviço
03/09 – Quarta-feira
Horário: 13h30
Local: OAF – Rua dos Coelhos, 351, Boa Vista
Oficineiro: Mestre Lua (Grupo Lua de São Jorge)
Parceria: GCA, SDHJ e FPPC
04/09 – Quinta-feira
Horário: 15h
Local: Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Vaz de Camões
Oficineiro: FPPC
Parceria: SDHJ, FPPC e SEDUC
04/09 – Quinta-feira
Horário: 17h
Local: Compaz do Ibura
Oficineiro: Mestre Biriba (Associação Lua Branca)
Parceria: SDHJ, FPPC, Assistência Social e Compaz
05/09 – Sexta-feira
Horário: 14h30 às 16h30
Local: Compaz Miguel Arraes – Grupo de Convivência Caminhando Feliz
Oficineiro: Mestre Peú (Grupo Nossa Capoeira)
Parceria: GPI, SDHJ, Compaz e FPPC
06/09 – Sábado
Horário: 9h
Local: Praia sem Barreiras
Oficineiro: Mestre Pijama (Grupo Arte Brasil)
Parceria: GPCD, SDHJ e FPPC
06/09 – Sábado
Horário: 15h30
Local: Feira da Aurora
Oficineiro: Mestre Pintado (Associação Capoeirá)
Parceria: Feira da Aurora, GPCD, SDHJ, Projeto Inclusão do Amor e FPPC
07/09 – Domingo
Local: Afoxé Ylê de Egbá – Caravana de Direitos
Oficineiro: Contra Mestre David Bombril (Grupo 1001 Utilidades)
Parceria: Expresso Recife, Afoxé Ylê de Egbá, SDHJ e FPPC
Com informações da assessoria