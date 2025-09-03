A- A+

Capoeira Prefeitura do Recife promove XII Semana Municipal da Capoeira Atividades seguem até domingo (7) em escolas, associações e espaços públicos da cidade

A Prefeitura do Recife, em parceria com o Fórum de Políticas Públicas para Capoeira, realiza a XII Semana Municipal da Capoeira. O evento acontece até domingo (7) com oficinas em diferentes bairros, levando a prática a crianças, jovens, idosos e comunidades.

Com o tema “A Importância da Capoeira para a Inclusão”, a programação busca promover acessibilidade, autoestima e fortalecimento da identidade cultural. Segundo o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, a capoeira é uma ferramenta de cidadania e dignidade.

Oficinas

As oficinas percorrem escolas, centros comunitários e equipamentos públicos. Nesta quarta (3), a Organização de Auxílio Fraterno do Recife recebeu a primeira atividade. Nos dias seguintes, a programação passou por unidades como o Compaz do Ibura, a Escola Luiz Vaz de Camões e a Feira da Aurora.

O encerramento será no domingo (7), no Afoxé Ylê de Egbá, no Alto José do Pinho. Além da oficina de capoeira, haverá a Caravana de Direitos com emissão de documentos gratuitos pelo Expresso Recife.

Reconhecida pelo IPHAN e pela UNESCO como patrimônio imaterial, a capoeira é considerada parte essencial da cultura afro-brasileira. No Recife, a Semana Municipal da Capoeira foi criada em 2013 e segue fortalecendo a tradição.

Serviço

03/09 – Quarta-feira

Horário: 13h30

Local: OAF – Rua dos Coelhos, 351, Boa Vista

Oficineiro: Mestre Lua (Grupo Lua de São Jorge)

Parceria: GCA, SDHJ e FPPC

04/09 – Quinta-feira

Horário: 15h

Local: Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Vaz de Camões

Oficineiro: FPPC

Parceria: SDHJ, FPPC e SEDUC

04/09 – Quinta-feira

Horário: 17h

Local: Compaz do Ibura

Oficineiro: Mestre Biriba (Associação Lua Branca)

Parceria: SDHJ, FPPC, Assistência Social e Compaz

05/09 – Sexta-feira

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Compaz Miguel Arraes – Grupo de Convivência Caminhando Feliz

Oficineiro: Mestre Peú (Grupo Nossa Capoeira)

Parceria: GPI, SDHJ, Compaz e FPPC

06/09 – Sábado

Horário: 9h

Local: Praia sem Barreiras

Oficineiro: Mestre Pijama (Grupo Arte Brasil)

Parceria: GPCD, SDHJ e FPPC

06/09 – Sábado

Horário: 15h30

Local: Feira da Aurora

Oficineiro: Mestre Pintado (Associação Capoeirá)

Parceria: Feira da Aurora, GPCD, SDHJ, Projeto Inclusão do Amor e FPPC

07/09 – Domingo

Local: Afoxé Ylê de Egbá – Caravana de Direitos

Oficineiro: Contra Mestre David Bombril (Grupo 1001 Utilidades)

Parceria: Expresso Recife, Afoxé Ylê de Egbá, SDHJ e FPPC

