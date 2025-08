A- A+

Zona oeste Prefeitura requalifica Campo do Sena, no Barro, para se tornar parque alagável e reduzir inundações A obra que teve início em março deste ano, armazena água, reduz o pico de vazão, facilita o escoamento e evita inundações; A previsão de entrega é para o final deste ano

Em busca de uma solução para mitigar os impactos das inundações sazonais, um caminho apontado nos estudos da macrodrenagem da bacia do Tejipió foi a construção de parques alagáveis. O prefeito do Recife, João Campos, realizou visita ao espaço nesta segunda-feira (4). A obra tem investimento de R$ 3,4 milhões.

Dentro do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental – ProMorar Recife, o primeiro dos três parques previstos está sendo construído às margens do Tejipió, no bairro do Barro, local onde antes ficava situado o Campo do Sena.

O Parque Alagável Campo do Barro está com o percentual de 30% na sua execução e é uma iniciativa baseada na natureza com foco na resiliência urbana.

"Nós estamos fazendo uma das obras mais inovadoras da cidade do Recife. É uma obra de um parque linear, na margem do rio Tejipió. Toda essa área será alagável. Em dias de forte chuva, ela vai evitar que a água vá para a casa das pessoas. Então, aqui terá um píer, embaixo do píer também vai ter água, vai ter campo, pista de caminhada, espaço de convivência... Vamos garantir uma área super digna para todo mundo e voltada também para a natureza", explicou o prefeito João Campos.



Projeto

A área verde já existia e a obra da Prefeitura está requalificando o espaço para acumular as águas pluviais no período de chuvas fortes. A obra que teve início em março deste ano, armazena água, reduz o pico de vazão, facilita o escoamento e evita inundações.



No projeto, o campo de futebol existente na área funcionará como um reservatório de água durante os eventos de chuvas e nos períodos de estiagem será utilizado pela população.





Projeto abrange uma série de intervenções planejadas e tem investimento de R$ 3,4 milhões. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

O parque, que é uma área lindeira ao rio, passará a ter também pista de cooper, academia para idoso, mobiliários como bancos e mesas de piquenique, parque da infância, decks de madeira e o campo de futebol ganhará uma arquibancada. A previsão de entrega é para o final deste ano.

Etapas

O projeto de macrodrenagem dessa área no Barro vem acontecendo em etapas. A primeira foi o alargamento de 850 metros do rio Tejipió. A fase agora é a implantação do parque alagável, integrando a macrodrenagem e os equipamentos urbanos de lazer, esportes e segurança.



Ainda no segundo semestre, está prevista a licitação do alargamento de mais dois quilômetros do rio Tejipió, na área que vai da garagem da empresa Metropolitana até a Avenida Recife.



