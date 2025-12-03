Prêmio Recife de Inovação 2025 registra 14 mil votos, e terá cerimônia de premiação nesta quinta (4)
Evento será aberto ao público e conta com 97 projetos aprovados, divididos em 14 categorias
A Prefeitura do Recife, realiza, nesta quinta-feira (4), a cerimônia de encerramento da 2ª edição do Prêmio Recife de Inovação 2025. O evento, que ocorre por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI), será aberto ao público, e reunirá representantes de empresas, startups, universidades, organizações sociais e instituições públicas.
Nesta edição, o prêmio, que contou com 106 iniciativas inscritas e 97 projetos aprovados, registrou mais de 14 mil votos na votação popular.
“O Prêmio Recife de Inovação chega à sua segunda edição mostrando que a cidade tem um ecossistema pujante, capaz de unir poder público, academia, empresas e sociedade civil em torno da mesma agenda”, destaca o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.
As iniciativas finalistas, que estão distribuídas em 14 categorias diferentes, fazem parte de quatro eixos temáticos: Inovação Empresarial, Startups Inovadoras, Inovação Social e Inovação Científica.
Além do troféu simbólico, os projetos premiados serão conectados a oportunidades de mentorias especializadas, redes de apoio e articulação com programas de fomento e aceleração.
A cerimônia terá início às 16h30, no Auditório do Banco do Brasil, localizado no Bairro do Recife.
*Com informações da assessoria