premiação Prêmio Recife de Inovação 2025 registra 14 mil votos, e terá cerimônia de premiação nesta quinta (4) Evento será aberto ao público e conta com 97 projetos aprovados, divididos em 14 categorias

A Prefeitura do Recife, realiza, nesta quinta-feira (4), a cerimônia de encerramento da 2ª edição do Prêmio Recife de Inovação 2025. O evento, que ocorre por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI), será aberto ao público, e reunirá representantes de empresas, startups, universidades, organizações sociais e instituições públicas.

Nesta edição, o prêmio, que contou com 106 iniciativas inscritas e 97 projetos aprovados, registrou mais de 14 mil votos na votação popular.

“O Prêmio Recife de Inovação chega à sua segunda edição mostrando que a cidade tem um ecossistema pujante, capaz de unir poder público, academia, empresas e sociedade civil em torno da mesma agenda”, destaca o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.

As iniciativas finalistas, que estão distribuídas em 14 categorias diferentes, fazem parte de quatro eixos temáticos: Inovação Empresarial, Startups Inovadoras, Inovação Social e Inovação Científica.

Além do troféu simbólico, os projetos premiados serão conectados a oportunidades de mentorias especializadas, redes de apoio e articulação com programas de fomento e aceleração.

A cerimônia terá início às 16h30, no Auditório do Banco do Brasil, localizado no Bairro do Recife.

