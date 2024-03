A- A+

A nova presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, a advogada Sandra Paes Barreto, visitou nesta segunda (11) a Folha de Pernambuco, onde foi recebida pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro. Ela estava acompanhada da vice-presidente da Associação, Amanda Campos; e da cerimonialista Cristiana Fontes e conversaram sobre os projetos para a atual gestão da Associação.



O presidente do Grupo EQM recebeu as três ao lado da sua esposa, Cláudia Monteiro; do diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi; da diretora administrativa, Mariana Costa; da editora-chefe, Leusa Santos; do editor de Cotidiano e Esportes, Geison Macedo; do assessor especial da Presidência, Joni Ramos, e da gerente administrativa, Ivone Palácio. “Essa visita é muito afetiva para nós. Elas querem marcar com a sua gestão um novo tempo. Sandra sempre terá na Folha de Pernambuco uma parceria estreita”, disse Eduardo de Queiroz Monteiro.

Entidade completará 44 anos



Tendo assumido a direção da entidade recentemente - após posse do seu marido, o desembargador Ricardo Paes Barreto na Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco – Sandra explicou que a Associação completará 44 anos no próximo dia 29 de março. Ela informou que dois eventos já estão sendo preparados para marcar a data. Originalmente, o nome da entidade era Associação dos Cônjuges de Magistrados do Estado de Pernambuco. Recentemente, após aprovação e registro, foi modificado para a nomenclatura atual, dando visibilidade ao seu amplo espectro de atuação.



Ação na Colônia Penal Feminina



O primeiro deles será a promoção de um dia especial para as mulheres que atualmente cumprem pena na Colônia Penal Feminina do Recife, localizada no bairro da Iputinga, no Recife. Para isso, estão sendo arrecadados itens de necessidade básica e beleza, a exemplo de maquiagens, absorventes, pasta dental, hidratantes, entre outros.



As doações desses materiais, inclusive, poderão ser feitas durante o segundo evento da pauta que será um almoço de adesão alusivo ao aniversário da Associação e também ao Mês da Mulher. O evento está marcado para o próximo dia 19 de março, a partir das 12h, no Spettus Prime, situado na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



União e solidariedade são foco



Durante a visita, a advogada ressaltou os objetivos da entidade com essas ações. “O intuito sempre foi e sempre será unir forças para ajudar ao próximo e à sociedade. Nós vamos ajudar agora as mulheres vulneráveis que estão no presídio. Sempre se faz homenagem do Dia das Mulheres para as que estão em evidência e em outro patamar no setor social, mas eu acho que todas merecem”, afirma Sandra Paes Barreto.

Novas adesões são aceitas



Ela lembrou que a Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco está aberta a novas inscrições. Além de contribuir com um valor de R$ 50, o associado deve fortalecer e valorizar a atuação do grupo em todos os projetos, desenvolvendo ações e ajudando os que mais precisam. A inscrição deve ser feita por meio do e-mail [email protected]. Com o mandato se estendendo até 2026, Sandra Paes Barreto reforçou que a gestão quer colocar em prática a missão de tornar o Poder Judiciário mais acessível à sociedade.



