Previsão de continuidade das chuvas faz com sejam ativados e aberto novos abrigos no Recife

A- A+

O Centro de Operações do Recife (COP) informa que, devido à previsão de continuidade das chuvas para as próximas horas na cidade, estão sendo ativados e abertos seis abrigos, em locais mapeados previamente pela Prefeitura do Recife, como a comunidade dos Milagres e Jardim Monte Verde. O quantitativo leva em consideração as orientações da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Defesa Civil. Nestes locais também serão disponibilizados colchões, materiais de limpeza, comida para consumo rápido, lençois, entre outros itens. A relação completa e atualizada dos abrigos ativados, com endereços e localização no mapa, pode ser acessada no site da Ação Inverno (https://acaoinverno.recife.pe.gov.br/)



O Centro de Operações do Recife (COP) informa ainda que a cidade entrou em Estágio de Atenção às 8h20 deste domingo (11). Isso indica que já existem algumas ocorrências e alteração perceptível na rotina urbana (alagamentos e congestionamentos) causada por fatores climáticos. A previsão de tempo indica possibilidade de chuvas moderadas a forte no Recife nas próximas 24 horas, podendo chegar a 100mm. A situação é de médio risco para a população que, dependendo da localização, pode ter sua rotina impactada. As equipes municipais já estão em ação para reverter a situação.



Nas últimas 24h, foram registradas chuvas que chegaram a 77 mm na estação pluviométrica do Torreão. A Defesa Civil recebeu 32 chamados da população, referentes a pedidos de vistorias e solicitação de lonas. A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade.



A Emlurb registrou quatro ocorrências, nenhuma de relevância. O COP também registrou alguns pontos de acúmulo de água, mas sem gerar interdição de via ou túnel. Seguem as vias com algum tipo de alagamento:



- Estrada dos Remédios - Em frente ao Nº 1190;

- Av. Agamenon Magalhães - Próx. a MC Donalds;

- Av. Recife x Rua João Cabral de Melo Neto;

- Av. Agamenon Magalhães - Entre o Nº 906 e 990;

- Av. Dois Rios;

- Dr. José Rufino - Sentido Av. Recife;

- Dr. José Rufino - Colégio Visão - Sentido Centro;

- Av. Recife - Entrada do Ibura;

- Rua do Acre;

- Av. Sul - Semáforo 205.

Veja também