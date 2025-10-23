A- A+

educação Procon-PE publica quais itens serão proibidos no material escolar das escolas privadas Em Nota Técnica, o programa sinaliza também sobre as relações abusivas entre escolas e seus estudantes, como retenção de documentos e taxas de cancelamento de matrícula

Nesta quinta-feira (23), o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE), por meio da Secretaria Executiva de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, emitiu uma Nota Técnica, de n.º 002/2025, com o objetivo de orientar os consumidores e restringir as práticas abusivas praticadas pelas instituições de ensino privadas.

O documento deixa nítido que itens de uso coletivo, que não estão ligados às atividades pedagógicas do aluno, como produtos de higiene e limpeza e materiais destinados à rotina administrativa não podem ser solicitados nas listas de material, conforme determina o Código Estadual de Defesa do Consumidor (Lei N.º 16.559/2019).

“As instituições de ensino, para dar maior transparência, deverão publicizar seus planos pedagógicos e proposta contratual de prestação de serviços educacionais, lista de material escolar, quadro de vagas, em quadro de avisos visíveis em murais ou locais de acessos de todos, disponibilizá-los aos estudantes, pais ou responsáveis em seus sites e/ou redes sociais para leitura online e/ou downloads facilitando assim aos interessados terem conhecimento de seu inteiro teor, tudo visando o princípio da publicidade e da transparência nas relações de consumo”, aponta a nota.

O consumidor poderá optar pela aquisição integral do material escolar no início do ano letivo ou pela aquisição ao longo do semestre, e não caberá às escolas determinar as marcas dos produtos solicitados nas referidas listas de materiais escolares.

Outro alerta trazido pela nota trata da retenção de documentos, em que a escola está obrigada a emitir documentos de transferência a qualquer momento que o aluno ou responsável solicitar, independentemente da situação de inadimplência. Se recusar fornecer o histórico escolar ou outros documentos caracteriza uma prática abusiva e ilegal, sujeitando o fornecedor às sanções administrativas e legais cabíveis.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a retenção integral do valor pago pela matrícula é abusiva, e que a multa por cancelamento não pode exceder 20% do valor da matrícula, desde que respeitadas as regras de prazo estipuladas no documento.

“Naturalmente, não se pode visualizar o educador como fornecedor e o estudante como seu consumidor, pois o relacionamento em sala de aula exibe uma complexidade inerente e interrelacional de tal magnitude que não pode ser reduzida ao esquema formal das relações de consumo, necessitando de um tratamento especial e peculiar”, afirma documento em outro parágrafo.

Para consultar a Nota Técnica completa, basta acessar o site do Procon-PE.

*Com informações da assessoria



Veja também