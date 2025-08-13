Professora aposentada é sequestrada e criminosos pedem R$ 3,3 milhões em bitcoins para resgate

A- A+

A partir do sequestro de uma professora aposentada, a Polícia Civil de Pernambuco conseguiu, na manhã desta quarta-feira (13), desencadear a 46ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada "Silêncio Digital".



"Durante as negociações, os criminosos pediram que o filho, que reside em Portugal, pagasse o equivalente a cinco bitcoins, isso na cotação, na data do fato, valia cerca de R$ 3,3 milhões", contou o delegado Jorge Pinto, subchefe do Grupo de Operações Especiais (GOE).



De acordo com a investigação, os criminosos teriam pedido o resgate em forma de bitcoins após descobrirem que o filho da idosa negociava criptoativos. A partir daí começaram a monitorar diariamente as redes sociais do homem por acreditar que seria uma pessoa com grande volume financeiro.



Segundo o delegado, a professora foi sequestrada no dia 21 de março de 2025, enquanto saia do Fórum Desembargador Benildes de Souza Ribeiro, na Imbiribeira. A vítima foi levada para o município de Olinda, onde foi mantida em cativeiro por, pelo menos 12h, sob mira de arma de fogo e agredida.



Dos quatro mandados de prisão temporária expedidos, todos foram cumpridos. Assim como os mandados de busca domiciliar. Dois mandados foram cumpridos no município de Extremoz, no Rio Grande do Norte, e dois em Pernambuco, sendo um em Abreu e Lima e o outro em Olinda.



"A gente acredita firmemente na responsabilização criminal dessas pessoas porque só há de se falar em crime de extorsão mediante sequestro quando existem pessoas dispostas a fornecer suas carteiras digitais para recebimento de valores ocultos", pontuou o delegado Jorge Pinto.



A investigação, iniciada em março de 2025, prossegue mesmo após a prisão temporária dos envolvidos. Ao todo 45 profissionais participaram da operação sendo eles policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.





Também nesta quarta-feira (13), durante coletiva de imprensa, a Polícia Civil de Pernambuco divulgou a 42 ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada RAPTUS. O objetivo da operação era o de desarticular uma associação criminosa responsável por diversos crimes, dentre eles o de extorsão mediante sequestro.

Ao todo 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães participaram da investigação. Foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar.



As investigações ocorreram no Recife, Camaragibe, Pernambuco, em João Pessoa, capital da Paraíba e em Timbó, município de Santa Catarina. Dos quatro mandados de prisão temporária, três foram cumpridos.

"Eles vão responder processo pelo crime de extorsão, sequestro e associação criminosa. As investigações estão sendo concluídas e nada impede que outros crimes sejam levantados no curso da investigação. Apenas um foragido da Justiça e continua diligência para tentar capturá-lo", afirmou o delegado Paulo Furtado.



