Programa Bom Prato inaugura segunda Cozinha Comunitária no município de Carnaíba

Na manhã desta quarta-feira (22), o Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), em colaboração com a Prefeitura de Carnaíba, inaugurou a Cozinha Comunitária Yolanda Pereira da Silva, localizada no distrito de Ibitiranga.



A cozinha, que funciona das 7h às 13h, está situada na Rua do Comércio, no antigo açougue público do distrito, e oferece almoço para a população em situação de vulnerabilidade. A equipe é formada por quatro profissionais, sendo três cozinheiras e uma coordenadora.

A unidade foi nomeada em homenagem à Dona Yolanda Pereira da Silva, educadora que deixou uma marca significativa em Ibitiranga.



Felipe Medeiros, secretário executivo de Combate à Fome, destacou o simbolismo da nova unidade e o compromisso do Estado com a segurança alimentar: “A Cozinha Comunitária de Ibitiranga é um gesto concreto de respeito à história local e de resposta às urgências do presente. Dona Yolanda representa o que queremos preservar: o cuidado com o outro, a educação como base e a força das mulheres que sustentam comunidades inteiras. Cada refeição servida aqui carrega esse legado.”





Com a adição dessa unidade ao Programa Bom Prato, Pernambuco agora conta com 233 Cozinhas Comunitárias em operação, sendo 178 delas implementadas pela gestão atual. Desde 2023, mais de 18,3 milhões de refeições foram servidas em todo o estado, reforçando o cuidado integral e a presença do Estado nas comunidades.



Cada unidade recebe um investimento inicial de R$ 50 mil para reformas e compra de equipamentos, além de um repasse mensal de R$ 20 mil para manter as atividades. Em troca, os municípios se comprometem a oferecer pelo menos 200 refeições por dia, garantindo qualidade nutricional e acompanhamento técnico.

