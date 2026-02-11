A- A+

segurança hídrica Programa Cisternas entrega 11.600 reservatórios de água em Pernambuco entre 2024 e 2025 Em quatro anos, o projeto entregou mais de 100 mil cisternas em todo o Brasil, combatendo a escassez hídrica em diversas áreas do país

O Programa Cisternas, responsável por dar suporte na captação e no armazenamento de água em áreas de escassez hídrica, levou 11.600 reservatórios de água para o estado de Pernambuco entre 2024 e 2025.

Em todo o Brasil, o Governo Federal forneceu, desde 2023, 111 mil cisternas para famílias, escolas e comunidades agrícolas - representando um crescimento de 630% em comparação a 2022.

“O programa tem impactos significativos e diversos, como a redução na incidência de doenças de veiculação hídrica, da mortalidade infantil, o aumento e diversificação da produção agroalimentar, por dinamizar a economia local e gerar renda às famílias beneficiárias”, resumiu Vitor Santana, coordenador do programa no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate.

O semiárido brasileiro é a região prioritária de atendimento do Programa Cisternas. Nela, a principal tecnologia são as cisternas de placas, que captam e armazenam água da chuva para uso nos meses mais críticos de estiagem.

Além delas, as cisternas de 16 mil litros são voltadas ao consumo humano, para beber, cozinhar e escovar os dentes. Já os reservatórios que comportam 52 mil litros de água têm o objetivo de viabilizar a produção de alimentos e suprir a necessidade de animais. Também existem equipamentos que suprem as demandas de escolas públicas rurais e de sistemas multiuso.

"Essa água garante higiene pessoal, limpeza, irrigação da horta e serve para o nosso consumo e da comunidade", explica Siane Cristina Lopes, merendeira que recebeu capacitação para o uso das cisternas.

*Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República



