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Atividade esportiva Projeto de iniciação esportiva no Santos Dumont abre 55 novas vagas; veja como se inscrever O Projeto Criança Ativa oferece atividades esportivas para crianças com idade entre 5 e 10 anos

O Projeto Criança Ativa vai abrir matrículas nesta quarta-feira (12). No total, serão 55 novas vagas.

A iniciativa oferece atividades esportivas para crianças com idade entre 5 e 10 anos. O prazo final para inscrições é o dia 18 deste mês.

O projeto Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) e é desenvolvido no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, na Zona Sul do Recife.

Segundo o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes, as novas vagas vão permitir a ampliação do atendimento às crianças interessadas na prática esportiva.

"As aulas são realizadas no contraturno escolar e organizadas de acordo com a faixa etária dos participantes, contemplando modalidades que contribuem para o desenvolvimento das habilidades motoras e para a vivência esportiva desde os primeiros anos da infância", destacou.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na secretaria do equipamento esportivo, conforme a disponibilidade de vagas.

Para efetivar a matrícula, os responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG da criança, CPF da criança, comprovante de residência atualizado, uma foto 3x4 recente e declaração escolar que comprove a matrícula na rede de ensino.

As atividades são desenvolvidas nas modalidades de esportes coletivos, lutas, ginástica, atletismo e futebol de campo.

No turno da manhã, as aulas acontecem de terça a quinta-feira, das 8h às 9h30. No turno da tarde, as turmas funcionam às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, e às terças e quintas-feiras, das 14h30 às 15h30.

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