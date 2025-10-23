A- A+

Marketing Publicitário pernambucano Alexandre Costa é incluído na lista Exame dos 100 mais influentes do setor Diretor de Mídia e Inteligência de dados da Blackninja foi o único representante do estado a figurar no ranking

O publicitário pernambucano Alexandre Costa, diretor de Mídia e Inteligência de Dados da Blackninja Propaganda, foi reconhecido pela revista Exame como um dos 100 líderes que inspiram o mercado publicitário brasileiro. Ele foi o único representante de Pernambucano na lista composta pelos Amigos do Mercado, que reúne profissionais de destaque nacional e que têm redefinido o marketing e a comunicação no país

O executivo considera que o reconhecimento simboliza mais do que uma conquista profissional, mas a confirmação de que a trajetória de esforço e coerência traz resultados duradouros. Ele afirmou que o prêmio é reflexo de um trabalho construído “com amor, dedicação e vontade de fazer o bem”, e que vê na distinção um incentivo para continuar inspirando outras pessoas.

“Nunca coloquei como meta profissional estar numa lista como essa, mas sempre busquei e construir minha carreira com bastante sentido, então ver que de alguma forma estou inspirando outras pessoas me deixa muito feliz”, resume.

Alexandre reforça que chegar a esse nível de destaque não é obra do acaso. A liderança, segundo ele, é um exercício de constância e verdade. Ele dividiu o reconhecimento com a equipe que coordena na Blackninja.

“Para muita gente que vê meu nome nessa lista pode parecer que foi uma jornada fácil, mas realmente é fruto de um trabalho e esforço que não é de um ano, é da vida. Acredito muito que a liderança realmente é construída com coerência com verdade, com desejo de gerar impacto positivo”, pontua.

Em um cenário de transformação acelerada, o diretor enfatiza que o sucesso no marketing digital depende da capacidade de equilibrar o conhecimento técnico com a compreensão humana. Para ele, a originalidade é o segredo para se destacar no mercado.

“É preciso entender sobre pessoas, comportamento, cultura, contexto. O profissional que se destaca hoje é aquele que realmente sabe equilibrar a inteligência analítica com a inteligência humana, entendendo como se comunicar de verdade e colocar originalidade em cada entrega”, explica.

Ao falar sobre o setor atualmente, o publicitário mencionou a crescente da inteligência artificial. Alexandre enxerga a ferramenta como aliada estratégica, desde que usada com responsabilidade. Na sua visão, o futuro do marketing não opõe máquinas e pessoas, mas une as duas forças.

“O diferencial humano continua sendo insubstituível. A nossa sensibilidade, a nossa empatia, a criatividade genuína, o arrepio que a gente sente é o que tem uma grande ideia. A capacidade de interpretar contextos e emoções, isso realmente é insubstituível. É claro que é uma ferramenta muito poderosa que a gente precisa aprender não só a operar, mas a como lidar também com responsabilidade e ética. O ser humano realmente é o que dá propósito, significado a tudo isso. O futuro do marketing não é IA contra pessoas é IA com pessoas”, explicou Costa.

Alexandre defendeu ainda uma comunicação cada vez mais orientada a valores humanos e à geração de impacto social. Para ele, dados e tecnologia devem ser vistos como meios, não como fins.

“O marketing do futuro é aquele que entende que dados e tecnologia são meios, mas o fim sempre vão ser as pessoas. Então, o futuro da publicidade é gerar valor real, construir confiança, fortalecer vínculos. E a publicidade realmente tem um papel enorme de inspirar, educar, transformar. E quando feita com responsabilidade, ética, amor pelo que se faz, ela muda histórias”, enfatizou.

Ao falar sobre a agência Blackninja Propaganda, que completa 20 anos de mercado em 2025, Alexandre enfatizou que o diferencial está justamente nas pessoas e na integração entre técnica e emoção. Ele define a atuação da empresa como de visão 360º, unindo inteligência de mídia, dados e posicionamento estratégico de grandes marcas.

“É um time que pensa junto, entrega com excelência e coloca o coração em tudo o que faz. Inteligência e dados são essenciais, mas a criatividade e a sensibilidade caminham lado a lado”, afirma.



