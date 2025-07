Rádio Cordel UFPE recebe seis prêmios nacionais

A- A+

Na contramão do corte de verbas, anunciado pelo reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Gomes, o projeto de extensão Rádio Cordel UFPE recebeu seis prêmios nacionais em dois festivais de mídia sonora.

A iniciativa é vinculada ao curso de Comunicação Social, do Centro Acadêmico do Agreste (CAA), câmpus da UFPE em Caruaru,

Cinco dos prêmios foram conquistados durante o II Encontro Internacional de Podcasting, promovido pela UnbCast. O sexto, no IV Prêmio Rubra de Rádio Universitário, apoiado pela Associação das Rádios Universitárias do Brasil (Rubra). Os dois festivais ocorreram na primeira semana de julho, respectivamente, em Brasília e São Paulo.

A equipe da Cordel ficou em primeiro lugar na categoria Roteiro de Podcast Narrativo Ficcional, com a radionovela "A apendicite do presidente Washington Luiz", no II Encontro Internacional de Podcasting.

Participantes

O roteiro foi criado pelos estudantes João Inácio de Carvalho Lima e Flávia Monique Alves de Luna. Contou ainda com a participação de uma equipe de produtores, editores e radioatores composta por Laura Yasmim, Julia Souza, Cynthia Melo, Victória Almeida, Maria Eduarda Oliveira, Victor Andrade, Ricardo Lemos, Letícia Cavalcante, Emerson Santos, Geysielle Santos, Joebson Silva, Louise Farias, Helder Souza, Maria Eduarda Rodrigues, José Nilton e Alana Nascimento.

No festival, a Cordel ganhou menção honrosa na categoria Roteiro de Podcast Narrativo Não Ficcional com o podcast "O Carangueijo", criado pelo hoje graduado Daniel Nascimento. O podcast foi produzido como seu trabalho de conclusão de curso.

Menção honrosa

A Cordel recebeu menção honrosa também na categoria Videocast com Oração do Mestre, criado pelas estudantes Maria Eduarda Martins, Mayane Lira e Jhenyfer Silva. Já na categoria Inovação em Podcasting, recebeu menção honrosa com o projeto "Mapa sonoro do São João de Caruaru", elaborado pelo graduado Eduardo Silva, que o apresentou no seu TCC.

Na produção do Mapa, ele teve o apoio dos estudantes Natan Silva, Adriane Delgado, Laura Yasmim, Lucas Barros e Ricardo Lemos.

Extensão

No II Prêmio Internacional de Podcasting, da UnbCast, a Rádio Cordel UFPE ganhou menção honrosa na categoria "Projeto em Extensão em Podcasting" pelo conjunto de sua produção, que tem sido realizada desde 2018 com a coordenação das professoras Sheila Borges e Giovana Mesquita.

A Cordel tem atuado, desde então, como projeto de extensão de fluxo contínuo em diálogo permanente com atividades de ensino e pesquisa, o que resultou em mais de 250 episódios de podcasts e programas de rádio que podem ser acessados no streaming (Spotify, Anchor e Apple Spotify), no website (www.radiocordelufpe.com) e no Instagram (@radiocordel).

Cultura

Já na premiação da IV Prêmio Rubra de Rádio Universitário, apoiado pela Associação das Rádios Universitárias do Brasil (Rubra), ocorrida em São Paulo, a Cordel ficou em segundo lugar na categoria Programa Cultural com o videocast/podcast Oração do Mestre.

Ele também foi veiculado por rádios parcerias da Cordel. Em menos de uma semana, foi o segundo prêmio da equipe do Oração pelo reconhecimento do trabalho, que explica e detalha a narrativa da literatura do Cordel.

Colaboradores

A Rádio Cordel UFPE conta com a colaboração de 25 estudantes dos cursos de Comunicação Social e de Design do CAA, divididos em grupos de produção, edição e monitoramento das redes sociais sob a coordenação dos alunos Ricardo Lemos, Natan Silva, Helder Souza e Emanuele Santos.

O projeto tem parcerias com as Rádios Universitária FM, da UFPE, e Porto do Capim, da UFPB, para a veiculação de seu conteúdo nas tradicionais ondas hertezianas e na internet.

