Recife fará emissão de documentos, rodas de diálogo, cine-debate entre outras ações nesta terça
Uma série de atividade será realizada em celebração ao Dia Nacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional da Juventude
Mutirão de emissão de documentos, rodas de diálogo, cine-debate e ações de combate ao preconceito fazem parte da programação em celebração ao Dia Nacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional da Juventude, nesta terça-feira (12), na capital pernambucana.
Ao longo do dia, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), vai realizar uma série de atividade em diferentes pontos da cidade.
As diversas ações visam conscientizar a população dos direitos das crianças e adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, população negra e LGBTQIA+, assim como a importância da defesa da democracia.
Para o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, é uma alegria realizar uma programação diversa e inclusiva no Dia Nacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional da Juventude.
"Ao longo de toda essa terça-feira, vamos promover ações que reafirmam nosso compromisso com a garantia dos direitos de todas as pessoas. Eu mesmo estarei presente em cada uma dessas atividades, porque acredito que o contato direto com a população e o diálogo constante são fundamentais para construirmos uma cidade mais justa e acolhedora”, comentou o secretário.
Serviço
- Praça do Engenho do Meio
Ação do coletivo Recife MangueBoyz em parceria com Secretaria Executiva de Juventude
Atividades a partir das 9h: plantio de mudas, mural, lixeiras seletivas, composteira, placas educativas e bate-papo com jovens
- Terreiro Abassá T’Oyá Togum (Terreiro de Pai Darlan)
Rua Bujaru, nº 7018, Nova Descoberta
Retirada gratuita de certidões de nascimento e identidade: 8h às 17h
Aulas de LIBRAS com foco em cultura afro-brasileira: manhã
Campanha Recife Sem Racismo: divulgação da plataforma de denúncias
- USF Professor Bruno Maia (Córrego da Areia)
Roda de diálogo “Rede de Apoio” para gestantes e mães beneficiadas pelo programa Mãe Coruja Recife, das 14h às 16h
- Alto José do Pinho
Cine-debate e exibição do filme “Ainda Estou Aqui” (Oscar 2025)
Horário: 19h
Palestra antes do filme com Marcelo Santa Cruz e Amparo Araujo
- Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+ (Boa Vista)
Café da Inclusão e criação do Grupo de Convivência LGBTI+
Horário: 16h
- Grupo de convivência Paraíso do Progresso (Bomba do Hemetério)
Roda de conversa sobre prevenção de quedas
Rua Arlindo Cisneiros
Horário: 14h às 16h.
Mais informações sobre o 12 de agosto podem ser obtidas pelo Instagram @sdhjrecife.
Com informações da assessoria.