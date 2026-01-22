A- A+

Cidadania Recife ganha na sexta-feira (23) primeiro Centro de Convivência da Pessoa Idosa Prédio construído em 1920 tem capacidade para atender diariamente 150 pessoas

Um casarão histórico, nas Graças, Zona Norte do Recife, virou o primeiro Centro de Convivência da Pessoa Idosa da cidade, e será entregue nessa sexta-feira (23), às 10h. A unidade tem capacidade para atender simultânea e diariamente 150 pessoas e é a única do Brasil a funcionar de domingo a domingo.

O prédio, construído em 1920 e que recebeu investimento de aproximadamente R$ 2,4 milhões, tem espaço para práticas integrativas e complementares, como acupuntura, ioga, meditação, fitoterapia, homeopatia, Reiki e biodança.

Vão funcionar também salas de leitura; cinema; sala de jogos; sala de dança; economia criativa e sala de música. De forma pioneira, será desenvolvido um programa de alfabetização 60+.

Na parte externa, foram criadas uma praça e uma área de convivência onde haverá aulas de ginástica funcional e zumba. Nos fins de semana, a proposta é desenvolver oficinas coletivas, como as de capoeira e danças circulares, e realizar feiras de encomia criativa 60+.

"Estamos na década do envelhecimento saudável e foi uma missão do prefeito João Campos e do vice Victor Marques confiada a nós, para que implementássemos um programa arrojado para a população 60+", explica o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho, que viabilizou o espaço em oito meses.

O imóvel pertencia a uma professora aposentada e solteira, que faleceu aos 102 anos, em 2013. Sem herdeiros, ela decidiu doá-lo à prefeitura, com a condição de que fosse utilizado para atender a população idosa.

A doação só foi possível graças à atuação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. A última visita técnica, para vistoriar as obras, ocorreu no dia 12.

"Recife mais uma vez parte na frente e se consolida como a capital amiga da pessoa idosa", enfatiza o secretário, responsável pelo Programa Recife 60+ : Recomeço, Respeito e Protagonismo, lançado no ano passado.

Segundo o Censo do IBGE de 2022, o Recife tem 263.996 pessoas acima dos 60 anos, o que representa 17,7% da população do município.

