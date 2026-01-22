Qui, 22 de Janeiro

Cidadania

Recife ganha na sexta-feira (23) primeiro Centro de Convivência da Pessoa Idosa

Prédio construído em 1920 tem capacidade para atender diariamente 150 pessoas

Casarão no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, vira Centro de Convivência da Pessoa IdosaCasarão no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, vira Centro de Convivência da Pessoa Idosa - Foto: Divulgação

Um casarão histórico, nas Graças, Zona Norte do Recife, virou o primeiro Centro de Convivência da Pessoa Idosa da cidade, e será entregue nessa sexta-feira (23), às 10h. A unidade tem capacidade para atender simultânea e diariamente 150 pessoas e é a única do Brasil a funcionar de domingo a domingo.

O prédio, construído em 1920 e que recebeu investimento de aproximadamente R$ 2,4 milhões, tem espaço para práticas integrativas e complementares, como acupuntura, ioga, meditação, fitoterapia, homeopatia, Reiki e biodança.

Vão funcionar também salas de leitura; cinema; sala de jogos; sala de dança; economia criativa e sala de música. De forma pioneira, será desenvolvido um programa de alfabetização 60+.

Na parte externa, foram criadas uma praça e uma área de convivência onde haverá aulas de ginástica funcional e zumba. Nos fins de semana, a proposta é desenvolver oficinas coletivas, como as de capoeira e danças circulares, e realizar feiras de encomia criativa 60+. 

"Estamos na década do envelhecimento saudável e foi uma missão do prefeito João Campos e do vice Victor Marques confiada a nós, para que implementássemos um programa arrojado para a população 60+", explica o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho, que viabilizou o espaço em oito meses.

O imóvel pertencia a uma professora aposentada e solteira, que faleceu aos 102 anos, em 2013. Sem herdeiros, ela decidiu doá-lo à prefeitura, com a condição de que fosse utilizado para atender a população idosa.

A doação só foi possível graças à atuação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. A última visita técnica, para vistoriar as obras, ocorreu no dia 12.

"Recife mais uma vez parte na frente e se consolida como a capital amiga da pessoa idosa", enfatiza o secretário, responsável pelo Programa Recife 60+ : Recomeço, Respeito e Protagonismo, lançado no ano passado.

Segundo o Censo do IBGE de 2022, o Recife tem 263.996 pessoas acima dos 60 anos, o que representa 17,7% da população do município.

