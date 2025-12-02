Ter, 02 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
prefeitura

Recife lança campanha digital para orientar beneficiários do programa federal "Gás do Povo"

Prefeitura enviou mensagens de whatsapp para inscritos no CadÚnico beneficiários do novo programa

Reportar Erro
Botijões do programa Gás do PovoBotijões do programa Gás do Povo - Foto: Ricardo Botelho/MME

A Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife iniciou uma campanha de orientação via mensagens de Whatsapp para os recifenses que estão inscritos no programa federal Gás do Povo. 

Segundo a prefeitura, 101.686 recifenses estão aptos a receber o benefício, mas apenas 7.976 receberam até o momento, menos de 8% do público-alvo. Para ajudar a popularizar o programa, a Prefeitura deu início à estratégia digital, focada em disparos no WhatsApp para uma base de mais de 92 mil potenciais beneficiários, alcançando mais de 90% do público elegível mapeado pelo Governo Federal.

As mensagens enviadas para os celulares contêm informações sobre como consultar o benefício, verificar elegibilidade, orientar o acesso ao site de consulta, o que fazer se o CPF não for encontrado, quando buscar um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e como obter suporte pelos canais oficiais, como o atendimento da Caixa Econômica Federal (telefone 111) ou a Central de Atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (telefone 121).

Leia também

• Táxis do Recife passam a cobrar bandeira 2 desta terça-feira (2) até 2 de janeiro

• Muito além da atenção básica: inovação com estratégia em saúde no Recife

• Revista Veja Negócios aponta Recife como líder em ranking nacional de saúde

É possível, ainda, buscar orientação presencial nos Espaços Conecta Recife: Compaz Paulo Freire, Compaz Leda Alves, Compaz Eduardo Campos, Compaz Ariano Suassuna, Compaz Miguel Arraes, Compaz Dom Hélder Câmara, Estação Central do Metrô do Recife e Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua.

A Prefeitura também lançou um site com informações sobre o benefício. A plataforma reúne orientações oficiais, links úteis, perguntas frequentes e instruções atualizadas.

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destacou o papel da gestão na aproximação da população aos serviços públicos. “O nosso compromisso é garantir que o cidadão não precise decifrar sozinho como acessar um serviço público. Mesmo quando o programa não é municipal, a Prefeitura do Recife atua para traduzir a informação, simplificar o caminho e entregar tudo de forma clara e acessível. Com o Gás do Povo, não é diferente. Estamos usando tecnologia, comunicação direta e ferramentas digitais para que nenhuma família perca a oportunidade de receber um benefício que é seu por direito”, comentou.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter