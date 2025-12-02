A- A+

prefeitura Recife lança campanha digital para orientar beneficiários do programa federal "Gás do Povo" Prefeitura enviou mensagens de whatsapp para inscritos no CadÚnico beneficiários do novo programa

A Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife iniciou uma campanha de orientação via mensagens de Whatsapp para os recifenses que estão inscritos no programa federal Gás do Povo.

Segundo a prefeitura, 101.686 recifenses estão aptos a receber o benefício, mas apenas 7.976 receberam até o momento, menos de 8% do público-alvo. Para ajudar a popularizar o programa, a Prefeitura deu início à estratégia digital, focada em disparos no WhatsApp para uma base de mais de 92 mil potenciais beneficiários, alcançando mais de 90% do público elegível mapeado pelo Governo Federal.

As mensagens enviadas para os celulares contêm informações sobre como consultar o benefício, verificar elegibilidade, orientar o acesso ao site de consulta, o que fazer se o CPF não for encontrado, quando buscar um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e como obter suporte pelos canais oficiais, como o atendimento da Caixa Econômica Federal (telefone 111) ou a Central de Atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (telefone 121).

É possível, ainda, buscar orientação presencial nos Espaços Conecta Recife: Compaz Paulo Freire, Compaz Leda Alves, Compaz Eduardo Campos, Compaz Ariano Suassuna, Compaz Miguel Arraes, Compaz Dom Hélder Câmara, Estação Central do Metrô do Recife e Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua.

A Prefeitura também lançou um site com informações sobre o benefício. A plataforma reúne orientações oficiais, links úteis, perguntas frequentes e instruções atualizadas.

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destacou o papel da gestão na aproximação da população aos serviços públicos. “O nosso compromisso é garantir que o cidadão não precise decifrar sozinho como acessar um serviço público. Mesmo quando o programa não é municipal, a Prefeitura do Recife atua para traduzir a informação, simplificar o caminho e entregar tudo de forma clara e acessível. Com o Gás do Povo, não é diferente. Estamos usando tecnologia, comunicação direta e ferramentas digitais para que nenhuma família perca a oportunidade de receber um benefício que é seu por direito”, comentou.

