Reitor da Unicap receberá título de Doutor Honoris Causa de universidade da França

O reitor da Universidade Católica de Pernambuco, padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira, receberá, no dia 9 de outubro, o título de de Doutor Honoris Causa da Universidade Católica de Lille, uma das mais antigas instituições católicas da França. A homenagem ocorrerá no encerramento do ano acadêmico da universidade francesa.





Durante a cerimônia, também haverá a abertura do fórum internacional ECOPOSS, que discutirá o futuro da educação.

O título é um dos mais importantes da Universidade Católica de Lille e é destinado a personalidades que se destacam por contribuições nos campos das ciências, das artes, das letras ou que estejam alinhadas à missão da universidade.

A Universidade Católica de Lille foi fundada em 1875 e durante seus 150 anos de existência concedeu o título a apenas seis pessoas em seus 150 anos. Este ano, a instituição ampliou essa lista com cinco novas personalidades de diferentes continentes, entre elas o reitor da Unicap. A cerimônia reunirá os homenageados dos cinco continentes.

A indicação do padre Pedro Rubens é fruto de uma trajetória dedicada à justiça social e educativa e obedeceu aos trâmites estabelecidos pela constituição apostólica Veritatis Gaudium, que rege as universidades católicas.

A candidatura do padre Pedro Rubens foi autorizada, em última instância, pela Santa Sé, que concedeu o nihil obstat — termo em latim que significa “nada impede” — autorizando formalmente a homenagem.



Personalidades que receberão o título:

Padre Pedro Rubens (Brasil) - Reitor da Universidade Católica de Pernambuco

Padre Salim Daccache (Líbano) – Artesão da paz e do saber

Ollivier Dyens (Canadá) – Ponte entre humanidade e tecnologia

Irmã Maryta Laumann (Taiwan) – Pioneira da educação intercultural

Marie-Thérèse Mengué (Camarões) – Militante por uma África protagonista





Entre os nomes que já receberam o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Católica de Lille estão o jurista internacional Édouard Descamps (1926), o historiador Michel Rouche (2004), a ativista humanitária Maggy Barankitsé (2011), o padre filipino Bienvenido Nebres (2015) e a jornalista Frédérique Bedos (2018).



Segundo a Unicap, a concessão do título a padre Pedro Rubens 'reforça o reconhecimento internacional ao trabalho desenvolvido na Unicap e destaca o papel da universidade brasileira no diálogo entre culturas, saberes e na promoção de uma educação voltada à transformação social".

* Com informações da assessoria de imprensa.



