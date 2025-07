A- A+

Pernambuco Reunião anual da SBPC: ministra ressalta avanços científicos do país durante abertura de conferência Na ocasião, Luciana Santos apresentou balanço de estratégias, avanços e conquistas do Ministério da Ciência e Tecnologia durante atual gestão

A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, abriu a programação de conferências da 77ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na manhã de ontem, com a apresentação de um balanço das estratégias, avanços e conquistas do ministério durante a atual gestão. A conferência com a ministra foi realizada no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no bairro de Dois Irmãos, no Recife.





Avanços

Entre os destaques citados pela ministra está o desenvolvimento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, encomendado pelo presidente Lula.

“O nosso plano brasileiro foi construído a muitas mãos. Na verdade, a gente estava atualizando a estratégia nacional de inteligência artificial quando o presidente Lula nos encomendou o plano brasileiro. Então, nós fizemos uma força-tarefa com os especialistas, montamos vários centros de competência, com desafios diferentes, e um plano de curto, médio e longo prazo. Assim, elaboramos várias soluções de IA para serviços públicos, inclusive muitos deles já estão em curso ou entregues”, afirmou a ministra.

Outras conquistas científicas destacadas pela ministra foram a execução de projetos estruturantes como o Laboratório Orion (o primeiro NB4 da América Latina), o Reator Multipropósito Brasileiro, o satélite CBERS 5 e a aquisição de um novo supercomputador brasileiro.

"O nosso reator multipropósito já está em andamento, não é um projeto novo, é antigo, mas nós estamos conseguindo tirar do papel. Já fizemos a terraplenagem do terreno, que foi doado na época que Geraldo Alckmin era governador de São Paulo, e nós vamos fazer a entrega da primeira parte já no final ano. O nosso CBERS nos colocou em um seleto grupo de 10 países do mundo que vão dominar essa tecnologia do geoestacionário, o que também será uma grande conquista não só para a questão meteorológica, mas para monitoramento de desmatamento e para a política de urbanização, para o agro e a agricultura familiar. Então, teremos um salto muito grande nas nossas possibilidades para esses determinados desafios”, explicou.

Investimentos

Segundo a ministra, os investimentos para a conclusão desses projetos e incentivo ao ingresso de novos profissionais na área da ciência e tecnologia são parte de um plano de retomada de pesquisas e avanços científicos no país, que havia sofrido cortes durante a gestão anterior.

“Estamos buscando, inclusive, dentro dos nossos projetos, a formação de 7.000 pesquisadores em áreas como IA, capacitar 50.000 profissionais, além de implantar 2.000 laboratórios na educação básica para que, desde cedo, a nossa juventude possa ter contato com as novas tecnologias”, pontuou.

“A ciência é patrimônio do povo brasileiro. Com ela, estamos transformando o presente e construindo o futuro que nossa gente quer, precisa e merece”, concluiu a ministra.



