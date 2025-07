Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros realizam ações educativas nesta quinta-feira

A- A+

Ao longo desta quinta-feira (31), a Rota do Atlântico e a Rota dos Coqueiros realizam uma ação conjunta com o Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e o Detran ação é uma referência ao Dia do Motorista e do Motociclista, comemorado, respectivamente nos dias 25 e 27 de julho.

A estrutura contará com tendas e unidade móvel do SEST SENAT. No local terá atendimento com profissionais de odontologia, psicologia e educação física, além de orientações sobre saúde bucal, saúde mental e ginástica laboral.

Os horários das orientações e atendimentos são das 9h às 11h, na Rota do Atlântico (PE-009), no Km 37 Sul, e das 14h às 16h, na Rota dos Coqueiros (PE-024), no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), logo após o pedágio de Barra de Jangada.

Orientações

Na Rota do Atlântico, a ação também inclui abordagens educativas com foco na prevenção de acidentes e no respeito mútuo entre motoristas e motociclistas, distribuição de materiais informativos e brindes como chaveiros e lixeiras para carros.



A iniciativa ainda conta com orientações do Detran sobre direção segura e uso dos equipamentos obrigatórios, simulações de situações de risco no trânsito e entrega de materiais educativos voltados especialmente para motoristas profissionais e motociclistas.



Com informações da assessoria.

