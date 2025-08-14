A- A+

SAÚDE Santa Casa do Recife celebra 167 anos com missa aberta ao público nesta sexta-feira A solenidade será realizada na Capela do Hospital Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, a partir das 16h

Nesta sexta-feira (15), a Santa Casa de Misericórdia do Recife celebra 167 anos de fundação com uma missa de ação de graças presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Josivaldo José Bezerra. A instituição filantrópica beneficia mais de 650 mil pessoas por ano.

A solenidade, aberta ao público, será realizada na Capela do Hospital Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, a partir das 16h, e contará com a presença do Coral da Santa Casa Recife, sob regência do maestro Eduardo Oliveira.





Fundada em 1858, a instituição construiu uma trajetória marcada pelo cuidado, acolhimento e compromisso com a vida, iniciando sua missão com o atendimento a idosos enfermos, crianças órfãs e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Santa Casa é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, regida pelas normas do Direito Canônico e por estatuto próprio, subordinada à Arquidiocese de Olinda e Recife, tendo como presidente o arcebispo Dom Paulo Jackson.

Atualmente, emprega cerca de 1.500 colaboradores e mantém o Hospital Santo Amaro, o Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz (IAPQ) e o Centro Geriátrico Padre Venâncio (CGPV).



De acordo com o superintendente geral da Santa Casa, padre Claudionor Alves, comemorar mais um aniversário simboliza o compromisso permanente da instituição com a população pernambucana.



“Celebrar 167 anos é reconhecer a força da fé e do trabalho que mantêm viva a missão da Santa Casa. Somos herdeiros de um legado secular e, ao mesmo tempo, responsáveis por atualizá-lo diante dos desafios do presente. Nosso compromisso é com a vida, especialmente com aqueles que mais precisam, e cada serviço, cada atendimento, é expressão concreta desse compromisso”, afirmou.

Especialidades

A instituição segue como uma das principais retaguardas do estado em especialidades como ortopedia, cirurgia geral, geriatria, dermatologia, cardiologia e clínica médica. Em 2024, foram realizados mais de 289 mil exames, 52 mil consultas e 6 mil cirurgias, além de uma ampla gama de serviços de diagnóstico e imagem, como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, eletrocardiograma e ergometria.



Com informações da assessoria.

