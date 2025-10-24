A- A+

estágio Santander abre inscrições para Programa de Estágio com vagas em Pernambuco Oportunidades são direcionadas a estudantes a partir do 2º semestre da graduação ou tecnólogo

O Santander Brasil está contratando estudantes universitários para seu Programa de Estágio. São mais de 200 vagas para diversos estados do país, inclusive Pernambuco, para atuação em agências e áreas centrais do Banco, como Atacado, Finanças, Riscos, Varejo, Auditoria, Jurídico, Pessoas & Ouvidoria e Tecnologia.

Há oportunidades para dez municípios pernambucanos e em todas as regiões do estado: Araripina, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Cabrobó, Garanhuns, Limoeiro, Ouricuri, Recife, Santa Maria da Boa Vista e Timbaúba.

Os benefícios incluem bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica, programas de desenvolvimento, seguro de vida, trabalho flexível, vale-refeição e vale-transporte. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro pelo portal.

O processo seletivo contará com as etapas de inscrição, testes online, dinâmica de grupo e avaliação com o gestor da área. Os aprovados no programa, iniciarão suas atividades no Santander entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

As vagas são direcionadas a estudantes de graduação e tecnólogos, a partir do 2º semestre do curso, e estão distribuídas por diversas áreas, como Administração, Economia, Direito, Engenharia, Comunicação, Marketing, Tecnologia e outras.

O processo seletivo é conduzido pela Universia, empresa do ecossistema Santander que é especializada em empregabilidade e responsável por realizar todas as dinâmicas de análise do perfil, entrevistas e contratação.



