MEIO AMBIENTE São José Agroindustrial promove 13ª edição do Reflorestart no dia 20 de agosto Evento terá início às 8h30, no Engenho Mulata, no município de Itapissuma

A 13ª edição do Programa Reflorestart, realizada pela São José Agroindustrial, ocorrerá no dia 20 de agosto, a partir das 8h30, no Engenho Mulata, no município de Itapissuma. A iniciativa visa fortalecer as alianças de responsabilidade ambiental entre comunidades, instituições e empresas para a implementação de projetos humanos e educacionais.

O Reflorestart teve início no ano de 2012 e já se consolidou como uma das mais importantes ações ambientais voltadas ao reflorestamento de matas ciliares em Pernambuco. As matas ciliares são áreas de vegetação que circundam os cursos dos córregos, lagos, rios e outros corpos d'água.

A iniciativa é uma ação social, cultural e educacional que abrange ações de reflorestamento em áreas estratégicas, como as margens dos rios. O programa mobiliza colaboradores, empresas, voluntários, crianças, jovens e educadores de escolas da região, além de outros agentes sociais.

Ao todo, mais de 50 mil mudas de árvores já foram plantadas desde a primeira edição do Reflorestart, há 13 anos. As iniciativas de reflorestamento levaram a São José Agroindustrial a ser vencedora, pela quarta vez, da 5ª edição do Prêmio Sustentabilidade Ambiental, concedido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).

