Educação Secretaria de Educação de Pernambuco divulga resultado do processo seletivo das escolas técnicas Cronograma com período de matrícula segue até o mês de fevereiro

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco divulgou, nesta quarta-feira (8), o resultado do processo seletivo para as vagas nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs). Foram oferecidas 9.900 novas vagas, que podem ser consultadas através do site www.educacao.pe.gov.br.

A matrícula para os candidatos aprovados nos 30 cursos técnicos integrados ao ensino médio começa nesta quinta-feira (9) e vai até a próxima segunda-feira (13).

Para a efetivação da matrícula, os estudantes precisam comparecer à escola indicada na relação dos classificados apresentando a certidão de nascimento, RG, CPF, ficha de matrícula fornecida pela secretaria da escola, duas fotos 3X4, comprovante de residência com CEP e cartão de vacina atualizado. É necessário apresentar originais e cópias de todos os documentos relacionados.



Os candidatos cotistas que vivem em famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo também deverão fornecer documentos comprobatórios de renda familiar. No caso de candidatos cotistas com deficiência (PCD), é preciso apresentar o laudo médico pericial que comprove a deficiência declarada. Além disso, candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica também deverão levar documentação comprobatória.

Os estudantes matriculados deverão entregar a Ficha 18, referente à conclusão do ensino fundamental, até o dia 31 de janeiro. No caso dos candidatos classificados a partir do segundo remanejamento deverão apresentá-lo no ato da matrícula.



Os estudantes selecionados vão cursar o primeiro ano do ensino médio em 56 ETEs espalhadas pelo Recife e nas regiões do Agreste, Sertão e Zona da Mata. Entre os cursos técnicos ofertados estão Administração, Logística, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Nutrição e Dietética, Rede de Computadores, Segurança do Trabalho e Teatro.



O processo seletivo foi realizado em etapa única, constituída de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação, realizada entre os dias 17 e 30 de dezembro, contou com 20 questões de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos relativos às disciplinas de língua portuguesa e matemática.

Cronograma



Período de matrícula – primeira classificação – 09/01/2025 a 13/01/2025

Segunda classificação (1.º remanejamento) – 15/01/2025

Período de matrícula – segunda classificação – 16 e 17/01/2025

Terceira classificação (2.º remanejamento) – 21/01/2025

Período de matrícula – terceira classificação – 22 e 23/01/2025

Quarta classificação (3.º remanejamento) – 27/01/2025

Período de matrícula – quarta classificação – 28 e 29/01/2025

Quinta classificação (4.º remanejamento) – 31/01/2025

Período de matrícula – quinta classificação – 03 e 04/02/2025

Início das Aulas – 05/02/2025

