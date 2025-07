Segunda etapa da ampliação da cobertura de esgoto em Jaboatão será finalizada em dezembro

A- A+

Em dezembro, o índice de cobertura de esgoto na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, passará dos atuais 31% para 41%. Nesta quarta-feira (30), o presidente da Compesa, Alex Campos, liderou uma vistoria a pontos da obra, em Candeias e Cajueiro Seco, acompanhado do prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros.

A nova fase do projeto vai beneficiar diretamente os bairros de Cajueiro Seco e Prazeres, além de ampliar a cobertura nas áreas já atendidas na primeira etapa: Barra de Jangada, Candeias e Piedade. Ao todo, mais de 200 mil pessoas serão beneficiadas.

Com as obras da primeira etapa já entregue e a segunda em execução somam R$ 200 milhões em investimentos. De acordo com o presidente da Compesa, a obra representa um marco na história do saneamento do município de Jaboatão dos Guararapes e, consequentemente, da região.

"Estamos diante do maior investimento da Compesa na RMR. Trata-se de uma ampliação de mais de 10% na cobertura de esgotamento sanitário, um avanço importante dentro do objetivo que vem sendo perseguido pela Compesa, que é o desenvolvimento sustentável das cidades pernambucanas”, destacou Alex Campos, presidente da Compesa.

Durante a visita, Alex Campos anunciou mais R$ 200 milhões para o saneamento de Jaboatão. As obras da terceira fase do projeto serão iniciadas no próximo ano.

Obra

Ao longo das intervenções já foram implantados 140,1 quilômetros de redes coletoras, restando apenas dois quilômetros a serem concluídos no trecho final. As obras da estação elevatória do sistema alcançaram 52% de execução, e a torre de carga, uma estrutura vertical com 20 metros de altura, foi instalada no último mês em uma operação de grande porte no bairro de Candeias, que mobilizou caminhão e três guindastes. A torre é essencial para o equilíbrio hidráulico do sistema, controlando variações de pressão e garantindo a estabilidade do escoamento.

Em paralelo, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) existente está passando por obras de ampliação, que irão dobrar sua capacidade de vazão de 112 para 224 litros por segundo (l/s). Essa melhoria será decisiva para suportar a demanda ampliada da população beneficiada.

Etapa

A primeira fase de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Jaboatão dos Guararapes resultou na implantação de 60 quilômetros de redes coletoras, cinco estações elevatórias, uma torre de carga e uma moderna estação de tratamento de esgoto com capacidade de 112 l/s, volume equivalente a cerca de cinco piscinas olímpicas tratadas por dia. Essa etapa já beneficia cerca de 90 mil moradores dos bairros de Candeias, Piedade e Barra de Jangada com acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto.

Veja também