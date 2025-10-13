A- A+

URGÊNCIA Aeroporto de Noronha é iluminado por faróis de carros durante resgate aéreo Atendimento de urgência exigiu a montagem de uma operação de resgate que contou com o uso dos veículos

Uma operação de resgate montada no Aeroporto Carlos Wilson, na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, durante a noite desse domingo (12), exigiu o uso de faróis de carros para iluminar a pista de pousos e decolagens.

De acordo com o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a ação foi realizada para viabilizar um atendimento de urgência.

Atualmente, o sistema de balizamento noturno do aeroporto enfrenta um problema que compromete as condições de operação durante o período da noite.

Para ajudar a viabilizar o pouso e a decolagem da aeronave de atendimento aéreo, moradores do arquipélago que possuem carros se voluntariaram para formar uma fila de veículos capaz de iluminar a pista.

Apesar da mobilização, apenas veículos oficiais foram utilizados na ação emergencial que realizou o resgate do paciente com sucesso e a transferência para o Recife.

Segundo a gestão estadual, o reparo do sistema de balizamento noturno depende do transporte de materiais e equipamentos para a ilha. Por isso, "medidas emergenciais foram adotadas para assegurar o atendimento imediato".

Por meio de nota, a Semobi reforçou o compromisso de fortalecer a malha aeroportuária regional, garantindo segurança, fluidez e atenção aos usuários.

A secretaria destacou ainda que o Aeroporto de Fernando de Noronha está recebendo um investimento de R$ 60 milhões para a recuperação das pistas de taxiamento e do pátio de estacionamento das aeronaves, além de outros serviços essenciais.

Confira a nota completa enviada pela Semobi:

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), informa que, na noite do último domingo (12), foi realizada uma operação de salvamento no Aeroporto Carlos Wilson, na Ilha de Fernando de Noronha, para viabilizar um atendimento de urgência.

A ação se fez necessária em razão de um problema no sistema de balizamento noturno do aeroporto, que comprometeu as condições de operação durante o período noturno. O reparo depende do transporte de materiais e equipamentos para a ilha, razão pela qual medidas emergenciais foram adotadas para assegurar o atendimento imediato.

A Semobi reforça o compromisso de fortalecer a malha aeroportuária regional, garantindo segurança, fluidez e atenção aos usuários.

O Aeroporto de Fernando de Noronha está recebendo um investimento de R$ 60 milhões para a recuperação das pistas de taxiamento e do pátio de estacionamento das aeronaves, além de outros serviços essenciais.

Veja também