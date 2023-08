A- A+

INCLUSÃO Semana da Pessoa com Deficiência terá programação especial em Pernambuco; confira detalhes Secretaria de Desenvolvimento Social montou agenda com atividades culturais, de formação e cidadania

Com o tema “Pernambuco: a construção de uma identidade inclusiva e acessível”, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco (SDSCJPVD) promove entre os dias 22 e 28 de agosto uma programação especial pela Semana da Pessoa com Deficiência.

Reunindo atividades educativas, culturais e de formação, a agenda da semana terá início com uma ação de cidadania.

Durante esta terça e quarta-feira, das 14h às 16h, o Instituto Tavares Buril realiza um mutirão de emissão de RG para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Por dia, 50 fichas serão distribuídas por ordem de chegada na sede do instituto, localizada na Rua da Aurora, nº 1633, no bairro da Boa Vista.

Para garantir um maior conforto, a recepção acontecerá em sala acessível e adaptada para as necessidades do público com TEA.

Em outro espaço, que também contará com o suporte de profissionais, será feito o acolhimento de pessoas com TEA que necessitem de cuidados durante a prestação do serviço.

Na quinta-feira (24) a programação segue com palestra formativa “Um exercício de empatia sobre as dimensões da acessibilidade”, voltada para comunicadores atuantes nas secretarias estaduais.

No mesmo dia, às 18h, a exposição fotográfica “Beleza Única”, do fotógrafo Nicolas Filinoski em parceria com o Grupo Down Mais, será aberta ao público na Torre Malakoff, localizada na Praça do Arsenal, s/n, no Bairro do Recife.

Já na sexta, o destaque da programação é a Rota de Lazer PE Conduz “Lazer com Arte”, programa promovido pela SDSCJPVD com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas com deficiência motora à programação cultural. No dia 25, a visita será à exposição “Os Gêmeos - Nossos Segredos”.

“A realização de uma agenda exclusivamente dedicada ao debate, à atuação e a serviços para pessoas com deficiência reafirma o compromisso da gestão estadual de disponibilizar espaços de protagonismo para esse público”, destacou a titular da SDSCJPVD, Carolina Cabral.

Confira a programação completa:

22 e 23/8:

Mutirão de emissão de RG para pessoas com TEA

Local: Instituto Tavares Buril (Rua da Aurora, 1633, Boa Vista).

Horário: 14h às 16h

Acesso: Gratuito, para 50 pessoas por dia, com distribuição de fichas no local.

23/8:

Palestra “Dimensões da Acessibilidade”

Local: Colégio Municipal Bárbara Bacelar, Exu.

Horário: 10h

Público: Participantes da Conferência de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

24/8:

Palestra “Dimensões da Acessibilidade e Comunicação Digital Acessível”

Local: Auditório do Empresarial Palmira II (Av. Conde da Boa Vista, 1410, Boa Vista).

Horário: 9h às 12h

Público: Comunicadores atuantes nas secretarias estaduais.

Abertura da exposição fotográfica “Beleza Única”

Local: Torre Malakoff (Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife)

Horário: das 18h às 21h

Acesso: Aberto ao público

25/08:

Rota de Lazer PE Conduz “Lazer com Arte”: Visita à exposição “Os Gêmeos - Nossos Segredos”

Local: Instituto Ricardo Brennand (Rua Mário Campelo, 700, Várzea)

Horário: 14h

26/08:

Rota de Lazer PE Conduz “Bike Sem Barreiras” em Petrolina

Rota de Lazer PE Conduz “Praia sem Barreiras” na Praia de Boa Viagem

Público: Inscritos no Programa

28/08:

Reunião do Fórum de Gestores da Política PCD

Horário: 14h

Público: Gestores municipais da política PCD

