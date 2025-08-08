A- A+

INFRAESTRUTURA Nos dias 11 e 12 de agosto, seminário no Recife discute uso do Parque da Memória Ferroviária Iniciativa integra série de ações mediadas pela TGI Consultoria, que também vai elaborar plano de uso, gestão e conservação do espaço

Nos próximos dias 11 e 12 de agosto, a preservação da história da malha ferroviária do Recife e sua reconexão com a cidade será tema de conversas, estudos e exercícios.

O assunto será discutido no “Seminário Parque da Memória Ferroviária – construção participativa do plano de uso e gestão”. O debate foi pensado com o objetivo de fomentar reflexões sobre a atividade que melhor se conecta com a realidade local unindo anseios da sociedade e a preservação e resgate da memória do lugar.

Em ação conjunta do Consórcio Novo Recife, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Instituto da Cidade Pelópidas da Silveira (ICPS). A iniciativa integra série de ações mediadas pela TGI Consultoria, que também vai elaborar plano de uso, gestão e conservação do espaço.

O documento será norteador para a utilização do Parque da Memória Ferroviária. Nele, estarão sugeridas, a partir das escutas com sociedade civil, órgãos públicos, agentes de mercado, historiadores e demais áreas afins, as vocações para o uso do espaço após sua revitalização, pautando-se em referências e bases técnicas e comprometimento com a preservação.



Programação

No primeiro dia, segunda-feira (11), as atividades vão acontecer no auditório do Moinho Recife, próximo ao Marco Zero, a partir das 9h. Além de debates, estão previstas as palestras: “Projetos urbanos sobre instalações ferroviárias”, ministrada pelo urbanista espanhol Luís Santos y Ganges, especialista em História e patrimônio ferroviário; e “Usos e preservação do patrimônio ferroviário”, pela arquiteta e urbanista Rosane Piccolo Loretto, docente nas áreas de preservação do patrimônio e planejamento urbano.



Também terá apresentações “Marco legal do Pátio Ferroviário das Cinco Pontas”, pelo IPHAN; “Marco legal do território”, pelo ICPS; “Projeto da arquitetura da paisagem para o Parque da Memória Ferroviária das Cinco Pontas”, pelo professor e paisagista Luiz Vieira; e “Cenários de usos alternativos para o Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, pela TGI.

Na terça-feira (12), o evento será iniciado com uma visita ao Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, no Cais José Estelita. A atividade será continuada no CESAR School, com grupos de trabalho para a proposição de usos do local, a partir dos embasamentos teóricos e técnicos e vistoria presencial. O turno da tarde será dedicado a apresentação e discussão sobre as proposições dos participantes, debate e consolidação das propostas.

Parque

O Parque da Memória Ferroviária, com 55 mil metros quadrados de área, será implantado na antiga área operacional da rede ferroviária (RFFSA), compreendida a Av. Sul e o loteamento do Novo Cais.



Além dos trilhos e da antiga estação ferroviária, estão vários bens de interesse histórico-cultural, como o galpão-casario, galpões de manutenção dos vagões e locomotivas e antiga estação de passageiros. Eles serão restaurados pelo Consórcio Novo Recife, sob investimento de R$ 30 milhões, e serão entregues à gestão municipal.



Com informações da assessoria.

Veja também