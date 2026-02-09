A- A+

energia Solicitação de ligação provisória de energia para o Carnaval vai até esta terça-feira (10) Neoenergia reforça os atendimentos para atender às solicitações de barraqueiros, produtores de eventos e do poder público

Os barraqueiros, produtores de eventos e o poder público têm até a terça-feira (10) para solicitar a ligação provisória de energia elétrica à Neoenergia Pernambuco. Durante o Carnaval, a ação da empresa visa evitar sobrecargas na energia, e garantir a segurança elétrica das festividades.

“A Neoenergia não vai tolerar a ligação clandestina, pois, além de ser crime, coloca em risco quem pratica o furto e todos os foliões que estiverem por perto. Por esse motivo, estamos com centenas de eletricistas diariamente nas ruas para coibir essa ação”, afirmou a supervisora comercial da Neoenergia, Mariana Cordeiro.

A concessionária está com o atendimento reforçado nas lojas e com equipes dedicadas a receber as solicitações na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Olinda, localizada no bairro de Bonsucesso, e na Secretaria de Controle Urbano Regional, que fica na Madalena. Os atendimentos nas secretarias vão até hoje (09), e, após esse prazo, os serviços serão prestados nas lojas da Neoenergia.

Confira os requisitos de segurança para realização da ligação provisória:

Todo material, inclusive o ramal de ligação (fio que liga a rede da Neoenergia à barraca, trailer, palco), é de responsabilidade do cliente, como também a montagem do padrão onde será instalado o medidor; O ramal de ligação deverá possuir, obrigatoriamente, as seguintes características: utilização de cabo quatro milímetros (PP) duas vias, em perfeitas condições e sem emendas; A Neoenergia não permitirá ligações com condutores pelo solo ou extensão; As ligações provisórias só poderão ser realizadas em locais onde já existe rede de distribuição de energia e sem travessia de rua; As barracas deverão possuir ponto de fixação para elevação do ramal de ligação à altura padrão de três metros; As barracas deverão ser providas de dispositivo de proteção (disjuntor), padrão Neoenergia; Barracas e estruturas metálicas obrigatoriamente deverão ser providos de aterramento; A ligação só será efetuada mediante a apresentação das faturas de consumo e serviço pagas; Nos casos que forem identificadas cargas adicionais, o cliente deverá desligá-las até que ocorra a regularização da situação junto à distribuidora; A ligação interna não poderá ter contato com a parte metálica da barraca.

*Com informações da assessoria



