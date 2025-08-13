A- A+

PROGRAMAÇÃO TJPE oferece diversos serviços gratuitos para a população nesta sexta-feira Ação ocorrerá no Pátio da Basílica do Carmo. No local, a população terá acesso a exames oftalmológicos, vacinação e até ajuizar ações de menor complexidade

Em comemoração aos 203 anos da instituição, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizará nesta sexta-feira (15), das 8h às 13h, diversos serviços gratuitos para a população. A ação ocorrerá no Pátio da Basílica do Carmo, situado na Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, no Recife.

Com o lema "História bordada com Justiça e Identidade", a atividade é coordenada pelo Núcleo de Conciliação (Nupemec/TJPE) em parceria com diversas instituições.







No local, as pessoas terão acesso a serviços de saúde como: exames oftalmológicos, atendimento odontológico, testes rápidos de saúde para glicose, aferição de pressão arterial e vacinação.

Também serão ofertados serviços na área jurídica. O cidadão poderá se inscrever para casamento coletivo, ajuizar ações de menor complexidade, participar de sessões de conciliação de divórcio e de reconhecimento de união estável.

A população também será contemplada com a emissão de documentos, expedição de carteiras de identidade, e cadastro à vaga de emprego. Saiba quais são todos os serviços ofertados pelo TJPE.

Pop Rua Jud

Também no dia 15 de agosto, no mesmo horário, o TJPE promove o evento Pop Rua Jud, no Pátio da Basílica do Carmo. A ação será voltada especificamente à população em situação de rua.

Eles contarão com serviços jurídicos e de cidadania como emissão de documentos e registros, orientação pública e financeira, ações voltadas à saúde e bem-estar e à empregabilidade e educação, além de acolhimento psicossocial.

TRE-PE

Além do TJPE, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) também estará presente no evento Pop Rua Jud. No local haverá facilidade para acesso a documentos e ao sistema de justiça.

Entre os serviços que serão oferecidos pelo TRE-PE estão alistamento (emissão do primeiro título), regularização da situação eleitoral, atualização de dados do cadastro, coleta biométrica e outros serviços relacionados à Justiça Eleitoral.

História

Quarta Corte Judicial mais antiga do Brasil, atrás dos tribunais do Maranhão, da Bahia e do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça de Pernambuco foi instalado em 13 de agosto de 1822 com o nome de Tribunal da Relação de Pernambuco. O primeiro presidente foi o chanceler interino do Tribunal da Relação, o português Antônio José Osório de Pina Leitão.



Com informações da assessoria.

