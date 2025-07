A- A+

MUDANÇAS Trânsito na Avenida Boa Viagem terá alteração temporária a partir desta segunda-feira Segundo a CTTU, a mudança será necessária para dar continuidade às obras de requalificação da orla, dentro do Projeto Orla Parque

Motoristas que passam pela Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, devem ficar atentos para uma mudança no trânsito. A partir desta segunda-feira (28), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realizará uma alteração temporária na avenida.

De acordo com a CTTU, a mudança será necessária para dar continuidade às obras de requalificação da orla, dentro do Projeto Orla Parque. A previsão é de que a intervenção dure até o final de novembro.

Mapa aponta local da alteração. Foto: Divulgação/CTTU



Mudança

A partir do cruzamento com a Rua Herculano Bandeira haverá interdição das duas faixas da direita que dão acesso à entrada de Brasília Teimosa e à pista leste da Avenida Antônio de Góes.



Os condutores que desejam acessar a Rua Comendador Moraes, deverão fazê-lo através de uma abertura feita no canteiro central da Avenida Antônio de Góes.

Durante todo período da obra a Rua Comendador Moraes passará a ter sentido único de entrada para Brasília Teimosa.







No mesmo período, a Rua Eduardo Jorge modifica seu sentido para que os veículos possam realizar seu movimento de saída do bairro de Brasília Teimosa.

Agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão na área da intervenção para auxiliar a circulação e garantir a segurança viária dos condutores e pedestres.



Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia, 24h por dia, pelo número 0800.081.1078.

