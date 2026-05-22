A- A+

licitação UFPE lança licitação para obras do Parque.TeC no Edifício Celso Furtado Projeto tem investimento de R$ 9,6 milhões na primeira etapa, e vai recuperar três andares da Torre Norte do prédio

Foi lançada, nesta quarta-feira (20), a licitação das obras da futura sede do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no Edifício Celso Furtado - antiga sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Na primeira etapa das obras, serão recuperados três andares da Torre Norte do prédio, que vão abrigar a sede do Parque.TeC, incluindo a Incubadora, ambiente de coworking, laboratório de inovação em Saúde Digital, salas para startups e empresas âncoras e um auditório modular.

O Parque.TeC UFPE é financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do governo federal, e tem investimento no valor de R$ 9,6 milhões.

“Esse projeto de implantação de um ambiente de inovação destinado à geração de empresas de base tecnológica e científica a partir das pesquisas da UFPE tem o potencial de gerar um retorno extraordinário de relevância social e econômica da nossa universidade”, destaca o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da Universidade, Pedro Carelli.

A partir da publicação da licitação, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (Fade-UFPE) conduzirá o processo de seleção e contratação das propostas que acontecerá ao longo dos próximos meses.

Nas próximas etapas de ocupação do Edifício Celso Furtado, serão instalados projetos ligados ao Parque.TeC UFPE e financiados por projetos complementares já captados junto à Finpe: o TeC.Maker (laboratório de prototipagem), o Centro de Bionegócios da Caatinga e o Instituto Quanta-UFPE.

*Com informações da assessoria



Veja também