A- A+

SERTÂNIA UFPE prorroga inscrições para o vestibular do Centro Acadêmico do Sertão As oportunidades são voltadas para os bacharelados em Engenharia de Energias Renováveis; Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente; Gestão Pública e Licenciatura em História

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) prorrogou até o dia 4 de agosto o prazo final para inscrições de 175 vagas nos cursos de graduação presencial do Centro Acadêmico do Sertão (CAS), localizado em Sertânia.

A seleção será realizada por meio das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando as edições entre os anos de 2015 e 2024. O edital retificado do processo seletivo pode ser consultado na página da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFPE. O começo das aulas será no segundo semestre letivo de 2025.





As oportunidades são voltadas para os bacharelados em Engenharia de Energias Renováveis (50 vagas), Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (50 vagas) e Gestão Pública (40 vagas), bem como para a Licenciatura em História (35 vagas).

Segundo a UFPE, os candidatos podem ser inscrever por meio do preenchimento de formulários específicos para cada curso, disponíveis no edital do processo seletivo. Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma das graduações ofertadas. Em caso de mais de uma inscrição, será considerada apenas a última.

Outros detalhes sobre o processo seletivo, incluindo links de inscrição e anexos com os pesos e notas mínimas para cada curso, estão disponíveis no site oficial da UFPE.



Veja também