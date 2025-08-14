A- A+

ACESSO Um livro doado, um novo leitor: Recife lança campanha para arrecadar livros e incentivar leitura As doações podem ser feitas em qualquer uma das nove bibliotecas da rede ou nas seis unidades do Compaz; saiba onde doar

Não sabe o que fazer com aquele livro parado, que está em um bom estado, mas não vai ser lido novamente? A partir desta sexta-feira (15), a Prefeitura do Recife dá início à campanha “Um livro doado, um novo leitor".

A ação, promovida pela Rede Compaz e pelo programa 'Bibliotecas pela Paz', visa arrecadar livros em bom estado para ampliar o acervo das bibliotecas públicas do município, estimular o hábito da leitura e promover a sustentabilidade por meio da reutilização de obras.



As doações podem ser feitas em qualquer uma das nove bibliotecas da rede ou nas seis unidades do Compaz. Com a iniciativa, a Prefeitura busca diversificar e enriquecer o acervo das bibliotecas, mas também dar aos livros guardados ou esquecidos novos leitores.





“Um livro esquecido na estante pode ser a porta de entrada para um novo mundo na vida de alguém. Essa campanha é um convite para que cada cidadão contribua para ampliar o acesso à leitura, fortalecer nossas bibliotecas e semear conhecimento e oportunidades por toda a cidade", afirmou o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda.

Doações

Livros literários, infantojuvenis, técnicos e de interesse geral podem ser doados, desde que estejam limpos, com capa e páginas preservadas, sem rasgos, rasuras ou falta de folhas.



A iniciativa não aceita livros: em xerox, recortes ou coleções de jornais e revistas, trabalhos acadêmicos ou empresariais não publicados, enciclopédias com mais de cinco anos, mídias obsoletas (VHS, fita cassete, disquete etc.), livros com espiral ou folhas soltas, obras com mofo, fungos, sujeira ou infestadas, além de dicionários e gramáticas anteriores à última reforma ortográfica.

Confira os pontos de arrecadação:

Compaz

Compaz Eduardo Campos – Av. Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha

Compaz Ariano Suassuna – Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro

Compaz Miguel Arraes – Av. Caxangá, 653, Madalena

Compaz Dom Hélder Câmara – R. Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra

Compaz Paulo Freire – Ladeira da Cohab, 10, Ibura

Compaz Leda Alves – R. José Rodrigues, s/n, Pina

Bibliotecas pela Paz



Biblioteca Afrânio Godoy – Compaz Eduardo Campos



Biblioteca Jornalista Carlos Percol – Compaz Ariano Suassuna

Biblioteca Júlia Santiago – Compaz Miguel Arraes



Biblioteca Escritora Clarice Lispector – Compaz Dom Hélder Câmara

Biblioteca Tarcísio Pereira – Compaz Leda Alves

Biblioteca do Compaz Professor Paulo Freire – Ibura

Biblioteca Popular de Casa Amarela Jornalista Alcides Lopes – Casa Amarela

Biblioteca Popular de Afogados Jornalista Ronildo Maia Leite – Afogados

Biblioteca Dr. Joaquim Suassuna – Pina



Ponto de Leitura – Parque 13 de Maio – Santo Amaro (Espaço Liberdade)

Sede da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz

1º andar – Avenida Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife



Com informações da assessoria.

Veja também