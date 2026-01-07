A- A+

VERÃO Veneza Water Park divulga programação para a temporada de férias Parque aquático promete movimentar a temporada de férias e verão, com programação especial e atrações como o AquaSurf, uma de suas mais recentes novidades

Nesta alta temporada, o parque aquático Veneza Water Park, um dos maiores do Brasil, localizado em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, está com uma programação intensa para receber seus visitantes.

As altas temperaturas unidas às piscinas do parque proporcionam a combinação perfeita: muita diversão, lazer, água e alegria durante as férias de janeiro de 2026, em sintonia com a estação mais quente do ano: o verão.

O Veneza está especialmente preparado e oferece atividades culturais e brincadeiras ao longo dos dias de funcionamento, com uma programação planejada para este período de férias das crianças. Também, a programação conta com mais de 30 atrações para públicos de todas as idades.

Durante o mês de janeiro, o parque está com o funcionamento estendido, abrindo de quarta a domingo, das 10h às 17h, com as bilheterias abrindo uma hora mais cedo.

Com mais de trinta atrações espalhadas em seus mais de 90.000 m² de área aquática, o Veneza Water Park oferece opções para o público infantil e adulto.

Entre os atrativos estão os seguintes: a piscina recreativa, playgrounds infantis, Grutinha Kids, piscina com ondas artificiais, rio lento, tirolesa, Anaconda e o AquaSurf, uma das atrações mais recentes do parque.

Além disso, o parque conta com uma diversidade gastronômica para todos os gostos, com bares e restaurantes, praça de alimentação e quiosques com grande variedade.

Também estão à disposição dos visitantes uma sala de "Informações e Achados e Perdidos", loja de conveniência, armários e toalhas para locação, posto médico e ambulância de plantão, equipe de guarda-vidas e estacionamento.

Serviço e outras informações

Funcionamento: Quartas-feiras ao domingos

Horário: 10h às 17h

Endereço: Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 10.050, Maria Farinha - Paulista/PE

Valores dos ingressos:

R$ 180 (entrada inteira);

R$ 90 (meia-entrada).

Crianças com menos de 1 metro de altura não pagam ingresso. Aniversariantes do mês vigente, acompanhados de um pagante, não pagam ingresso (exceto aos domingos).

Ingressos promocionais: a partir de R$ 98, com vendas pelo site.

Formas de pagamento: pix, débito, dinheiro ou cartão de crédito em até 5x sem juros

Site: Veneza Water Park

Contato: (81) 3436-6363

WhatsApp: (81) 9.9748-6022

Instagram: @venezawaterpark

