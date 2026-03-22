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Exposição em Petrolina "Vestidos que contam histórias" alerta para violência contra as mulheres em Pernambuco Frases inspiradas em relatos de vítimas estão em, pelo menos, cem vestidos expostos em espaços públicos de Petrolina, no Sertão pernambucano

Vestidos com frases que alertam para a violência contra as mulheres estão expostos até a terça-feira (31), na orla de Petrolina, município pernambucano no Sertão do São Francisco. A ação itinerante marca o mês historicamente dedicado à luta das mulheres por espaços de igualdade e respeito.

As peças carregam em textos curtos histórias vividas rotineiramente por mulheres e que podem servir de alerta para a sociedade. “Ele disse que sente ciúme porque me ama”, “Ele disse que perdeu a cabeça”, “Ele disse que foi a última vez”, “Eu tive medo de denunciar” estão estampadas nos vestidos.

A iniciativa faz parte da ação “Vestindo Histórias”, que integra o projeto Petrolina por Elas, promovido pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome e pela Secretaria-executiva da Mulher de Petrolina.

"Vestindo Histórias nasceu a partir da necessidade de dar visibilidade a algo que muitas vezes permanece invisível: as histórias de violência vividas por tantas mulheres", relata a secretária-executiva da Mulher de Petrolina, Kleanne Oliveira.

Segundo a secretária, cada peça representa uma história, uma frase que muitas mulheres já ouviram ou viveram. "Elas revelam como a violência muitas vezes se esconde em justificativas naturalizadas no cotidiano", pontua.

"A importância do projeto está justamente em provocar reflexão e despertar consciência coletiva. Quando essas frases aparecem expostas em um espaço público, elas deixam de ser apenas histórias individuais e passam a ser um chamado para toda a sociedade se posicionar e agir no enfrentamento à violência contra as mulheres", aposta Kleanne Oliveira.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, a iniciativa busca sensibilizar a população e ampliar o debate sobre a violência contra a mulher. A ação também reforça a importância da denúncia e do fortalecimento da rede de proteção, lembrando que nenhuma mulher precisa enfrentar a violência sozinha.

A exposição é organizada em blocos que representam etapas comuns no ciclo da violência doméstica. Os vestidos retratam o início de relações marcadas por amor e promessas, passando pelos primeiros sinais de controle e ciúme, até situações de agressão, silêncio e, por fim, a conscientização e a denúncia.

"Nossa intenção é que "Vestindo Histórias" não seja apenas uma ação pontual, mas que se torne um projeto permanente de conscientização, podendo circular por diferentes espaços da cidade, escolas, comunidades e eventos, mantendo viva essa discussão e fortalecendo a rede de proteção às mulheres".

A mostra já passou pela Praça Dom Malan; fez parte do evento Bora Petrolina, no bairro José e Maria; circulou pelo Parque Municipal Josepha Coelho e, entrou em sua reta final no sábado (21) na orla de Petrolina.

A secretária-executiva apela para que as mulheres vítimas de violência busquem ajuda e que as pessoas próximas também ajudem a denunciar a situação.

Canais para denúncia:

(87) 99165-1803 – Central de Atendimento à Mulher (Ceam) em Petrolina

(87) 3866-6625 – Departamento de Atendimento à Mulher (Deam) em Petrolina

153 – Patrulha da Mulher

180 – Central de Atendimento à Mulher

190 – Patrulha Maria da Penha

Levantamento

Dados da Rede de Observatórios de Segurança - que monitora os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo - apontam que a cada 24 horas, ao menos 12 mulheres foram vítimas de violência em 2025, nas nove unidades federativas.

O estudo revela que 91 casos de feminicídio foram registrados em Pernambuco no ano passado - mulheres assassinadas simplesmente por serem mulheres - sendo o Recife a cidade com maior número de crimes: 16

Liderança

A capital pernambucana também contabilizou o maior número de todo tipo de violência contra a mulher em 2025: 59 registros, que incluem feminicídios, homicídios e transfeminicídios. Petrolina aparece em terceiro lugar, com 19 casos, sendo superada também por Garanhuns (21).

O levantamento integra o boletim "Elas vivem: a urgência da vida" que revela 4.558 mulheres vitimadas por várias formas de violência, um aumento de 9% em relação a 2024.

*Com informações da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome de Petrolina

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