ACOLHIMENTO Wilma Lessa completa 24 anos de atendimento especializado às mulheres vítimas de violência Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa oferece suporte multiprofissional gratuito e sigiloso 24h por dia

Referência no acolhimento e cuidado de vítimas de violência sexual, o Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa (SAMWL), localizado no Hospital Agamenon Magalhães (HAM), no Recife, completa 24 anos.



O serviço foi criado em 18 de junho de 2001. Desde então, o espaço oferece assistência multiprofissional 24 horas por dia, sete dias por semana, com foco especial nas situações de violência sexual.



O atendimento segue como referência estadual no atendimento gratuito e sigiloso a adolescentes a partir dos 12 anos, mulheres e pessoas com capacidade de gestar.









As pacientes podem chegar até o serviço de maneira espontânea ou por encaminhamento de unidades de saúde, delegacias e serviços de proteção.

Em 2024, o SAM Wilma Lessa atendeu 1.583 pacientes. Entre janeiro e junho deste ano de 2025, 591 pessoas em situação de violência foram acolhidas pela equipe. No mesmo período houve o registro de 155 casos de agressão sexual.

Em todos os atendimentos, o serviço garante suporte clínico e psicológico, além de realizar encaminhamentos para outras áreas de saúde e proteção social quando necessário.

De acordo com protocolos do Ministério da Saúde (MS), em casos de violência sexual é fundamental buscar cuidado imediato, preferencialmente nas primeiras 72 horas após a agressão. Isso possibilita o acesso a medicações profiláticas para prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV e gravidez indesejada.

O SAMWL também realiza a contracepção de emergência, acompanhamento psicológico e social, encaminhamento ao pré-natal e, quando necessário, à cirurgia plástica reparadora e reconstrutiva no próprio HAM.

A coordenadora do Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa, Silvia Cavalcanti, informou que neste Agosto Lilás, o serviço fará uma ação comemorativa pelos 24 anos do Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa.



"A ação também é educativa, para reforçar a importância da Lei Maria da Penha e do combate a todas as formas de violência contra a mulher. Nosso objetivo é lembrar que estamos de portas abertas 24h por dia, todos os dias da semana, para acolher e atender adolescentes a partir dos 12 anos, com uma equipe multiprofissional preparada”, disse a coordenadora.



SERVIÇO

Local: Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa – Hospital Agamenon Magalhães (HAM), Recife-PE

Funcionamento: 24 horas por dia, todos os dias da semana

Público: Adolescentes a partir dos 12 anos, mulheres e pessoas com capacidade de gestar, vítimas de violência

Acesso: Demanda espontânea ou encaminhamento por unidades de saúde, delegacias e serviços de proteção.

