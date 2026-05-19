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Perseguição Perseguição com direito a reféns termina com líder de facção criminosa preso no Recife Revólver calibre 38 com dez munições foi apreendido na ação conjunta da PRF com o Bope

Uma perseguição terminou com a prisão de um líder de uma facção criminosa da Bahia, nesta terça-feira (19), no Recife. O homem fugiu de uma tentativa de abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e fez uma família refém, em uma residência no bairro de San Martin, na Zona Oeste. A ação contou com a colaboração do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Não houve feridos.

Segundo a PRF, policiais do Grupo de Patrulhamento Tático realizavam uma ronda no KM 7 da BR-232, no Curado, quando solicitaram para que o motorista encostasse o carro do modelo Nivus, na cor azul. O criminoso, no entanto, desobedeceu a ordem de parada e fugiu em direção à Avenida Abdias de Carvalho.

Ao chegar no bairro de San Martin, o veículo atingiu uma calçada e o homem abandonou o veículo. Posteriormente, invadiu uma casa e fez uma família de cinco pessoas refém.

Após aproximadamente três horas de negociação entre o Núcleo de Operações Especializadas (NOE) da PRF junto ao Bope com o homem, a família foi liberada. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o criminoso tentou fugir, mas foi detido pelo Grupo de Motociclismo da PRF com o apoio do Bope.

Dentro do veículo da fuga, foram encontrados um revólver calibre 38 com dez munições, sendo nove intactas e uma pinada, além de um carregador de pistola. O homem também portava um documento de identidade com a foto dele, mas em nome de outra pessoa.

O suspeito foi encaminhado ao Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Ele poderá responder por porte ilegal de arma, uso de documento falso, sequestro e cárcere privado.

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