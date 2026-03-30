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Saúde Perseguição, ficar careca e voar: veja o significado de 10 sonhos mais comuns Geralmente, uma pessoa tem cerca de cinco episódios de sonhos, que podem durar entre 15 e 40 minutos por noite

Muitas vezes a noite de sono não se baseia apenas em descansar o corpo e mente, ela também pode vir acompanhada de diversos sonhos assustadores, felizes ou sem sentido. Isso acontece porque todas as noites, uma pessoa tem cerca de cinco episódios de sonhos, que podem durar entre 15 e 40 minutos por noite.

Mas os mais vívidos e frequentemente lembrados acontecem durante o sono REM. É nessa fase que a atividade cerebral começa a acelerar e se torna tão intensa que se assemelha à quando estamos acordados.

Além dos sonhos, há fixação da memória e o descanso profundo, essencial para a recuperação da energia física para acordar disposto. Embora os cientistas estudem os sonhos há anos, as imagens que aparecem enquanto dormimos ainda são extremamente mal compreendidas.

Por outro lado, há muita curiosidade sobre o assunto. Por exemplo o termo "sonhar com dentes caindo" é o mais pesquisado a cada mês no Google, com um média de 22.200 buscas, de acordo com os especialistas da Get Laid Beds, empresa inglesa especializada na fabricação de camas feitas à mão em madeira maciça.

"Sonhar com aranhas" vem em segundo lugar, com 5.400 buscas por mês, seguido de "sonho sendo perseguido", com 2.400 buscas por mês. Confira abaixo os dez sonhos mais comuns:

Sonhar com dentes caindo

Sonhar com aranhas

Sonhar que está sendo perseguido

Sonhar que o cabelo está ficando careca

Sonhar que está caindo

Sonhar com o ex

Sonhar que está voando

Sonhar com a morte

Sonhar que está traindo

Sonhar que está sendo traído

A pedido da Get Laid Beds, a especialista em sono Daisy Mae analisou os cinco sonhos mais comuns e o que eles, supostamente, significam, de acordo com informações publicadas pelo Dailymail.

Sonhar com dente caindo

Esse sonho é incrivelmente comum, evidenciado pelo fato de ser o termo mais procurado quando se trata de sonhos. Para Mae, ele pode significar que a pessoa está preocupada em perder algo importante para ela.

— Pode ser um membro da família, um relacionamento ou até mesmo um item específico — explica a médica.

Sonhar com aranhas

O significado desse tipo de sonho pode variar dependendo do que a aranha está fazendo e de como a pessoa se sente em relação ao animal. Por exemplo, se a pessoa tem medo de aranha, sonhar com elas pode estar refletindo algo que ela teme na vida real, sejam preocupações de relacionamento, preocupações financeiras ou até preocupações de trabalho.

No entanto, se a pessoa foi atacada pela aranha, isso pode significar que ela se sente atacada ou vitimizada por alguém.

— Também vale a pena notar que quanto maior a aranha, maior é o problema da vida real — avalia Mae.

Sonhar que está sendo perseguido

De acordo com a médica, sonhar que está sendo perseguido é um dos tópicos mais literais quando se trata de análise de sonhos, pois sugere que a pessoa pode estar fugindo de problemas na vida real.

— Também pode significar que você está sobrecarregado com as responsabilidades da vida, seja cuidar de crianças ou sua vida profissional. Mais uma vez, porém, é realmente melhor identificar esse problema e resolvê-lo o mais rápido possível — orienta Mae.

Sonhar que está ficando careca

Sonhar que o cabelo está caindo, seja em tufos ou em fios, pode significar que a pessoa está com medo de envelhecer ou que está se sentindo menos atraente.

Sonhar que está caindo

Sonhar que está caindo geralmente indica perda de controle ou desamparo.

— A queda geralmente indica que alguém não pode controlar uma situação específica na vida e pode indicar ansiedade por perder o controle de eventos ou coisas específicas que estão acontecendo na vida de alguém.

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