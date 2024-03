A- A+

OCORRÊNCIA Perseguição policial chama a atenção de moradores de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife Até o momento, a PMPE não divulgou os detalhes da ocorrência

Uma perseguição policial registrada no início da noite desta sexta-feira (29) chamou a atenção dos moradores do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Nas redes sociais, diversos vídeos mostram o momento em que os policiais militares perseguem um carro branco na avenida Domingos Ferreira.

A perseguição aconteceu nas proximidades do supermercado Carrefour. Durante a ação policial, diversos tiros foram disparados, assustando os moradores e outros cidadãos que passavam pelo local.

Para evitar a fuga dos suspeitos, diversas viaturas, incluindo motos policiais, foram enviadas até o local. De acordo com testemunhas, os suspeitos foram presos pelo efetivo policial.

Até o momento, a Polícia Militar de Pernambuco não divulgou detalhes sobre a ocorrência.



Veja também

SEMANA SANTA Papa Francisco cancela presença na Via Crucis de Roma