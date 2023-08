A- A+

Recife Personagens de filmes infantis animam volta às aulas na Zona Norte do Recife Os bonecos do momento, Barbie e Ken, posaram para fotos e animaram a criançada

A volta às aulas foi de muita diversão e personagens infantis no Colégio Saber Viver, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.



Nesta quarta-feira (2), os estudantes da educação infantil foram recebidos pelos bonecos do momento, Barbie e Ken, que posaram para fotos e animaram a criançada.



Já os alunos da educação fundamental foram recepcionados com muita alegria pelos personagens Mirabel e Bruno, do filme Encanto, que entregaram corações de papel produzidos com origami.

Os corações tinham frases positivas sobre a importância do respeito, diálogo e da autoconfiança, temas abordados no filme.



A volta às aulas dos estudantes do ensino fundamental anos finais foi celebrada com apresentações dos professores, que cantaram músicas sobre temática de amor, respeito, união e empatia.

