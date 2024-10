A- A+

O personal trainer Giovanny Diniz Carvalho, de 36 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (21), na Vila Mocó, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu em frente à residência dele.

Segundo o colunista da Folha de Pernambuco Carlos Britto, vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem encapuzado efetuando ao menos sete disparos contra o personal trainer. Giovanny tentou se defender dando chutes no criminoso, mas não conseguiu. O crime tem características de execução.

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou ter registrado o crime, por meio da Delegacia de Homicídios de Petrolina, como homicídio consumado.

Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do assassinato. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria", afirmou a corporação.

O corpo de Giovanny Diniz foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

Horários de velório e sepultamento do personal trainer não foram informados.

Personal perdeu a esposa vítima de choque

Em fevereiro deste ano, Giovanny foi hospitalizado após tentar salvar a esposa, que também era personal trainer. Ela sofreu um choque elétrico ao manusear o varal da residência do casal.

A mulher morreu e Giovanny precisou ser hospitalizado. Eles tinham três filhos pequenos, de 1, 2 e 6 anos.

Nas redes sociais, Giovanny tinha quase 28 mil seguidores. Em comentários da publicação mais recente, amigos lamentaram a morte dele.

