A- A+

Desabamento em Olinda Pertences de moradores do Edifício Leme, em Olinda, são recuperados durante a demolição do prédio Ao longo da manhã, pertences como colchões, cadeiras, sofás e um micro-ondas foram retirados pelas máquinas

O processo de demolição do Edifício Leme, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, segue na manhã desta terça-feira (2). O trabalho, que envolve máquinas como retroescavadeiras, mobiliza equipes especializadas e agentes da Defesa Civil do município.



No processo, os profissionais tentam resgatar móveis, eletrodomésticos e pertences dos apartamentos ocupados no prédio.

Ao longo da manhã, pertences como colchões, cadeiras, sofás e um micro-ondas foram retirados pelas máquinas. Além dos ítens citados, as equipes removeram um carrinho utilizado pela ambulante Camila Jerônimo, sobrevivente da tragédia que trabalhava vendendo cachorros-quentes na orla de Olinda.

De acordo com a Prefeitura de Olinda, a conclusão da demolição deve acontecer ainda nesta terça-feira (2), podendo o prazo ser prolongado até a quarta (3).





Na Rua Acapulco, onde está localizado o Edifício Leme, voluntários também atuam levando doações de roupas e cestas básicas para os sobreviventes do desabamento, que aconteceu na última quinta-feira (27).

Veja também

Desabamento em Olinda Mutirão vai catalogar pertences e agilizar emissão de documentos dos ex-moradores do Edifício Leme