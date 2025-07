A- A+

guerra Perto de cessar-fogo entre Israel e Hamas: Saiba quais são os termos do acordo Grupo islâmico quer garantir que a última proposta tenha garantias suficientes de que as negociações levarão ao fim permanente da guerra de Gaza

O Hamas disse nesta sexta-feira que estava realizando consultas com outros grupos palestinos sobre uma proposta de trégua com Israel, em um possível sinal de que estava se preparando para negociações para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, com a liberação de reféns.

A declaração foi feita antes de uma visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a Washington na segunda-feira, com o presidente americano, Donald Trump, pressionando pelo fim da guerra de mais de 15 meses.

"O movimento está conduzindo consultas com líderes das forças e facções palestinas sobre a proposta recebida... dos mediadores", disse o Hamas em um comunicado.

Horas antes, Netanyahu prometeu trazer para casa todos os reféns mantidos por militantes em Gaza, após sofrer enorme pressão interna sobre o destino deles.

— Sinto um profundo compromisso, antes de mais nada, de garantir o retorno de todos os nossos sequestrados, todos eles — disse Netanyahu.

Na terça-feira, Trump afirmou que Israel havia aceitado os termos de um possível acordo com o grupo palestino.

"Espero, para o bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar — SÓ VAI PIORAR", disse Trump em um post na sua rede social, Truth Social, na quinta-feira, agradecendo ao Catar e ao Egito por seu papel no avanço da proposta.

Uma questão crítica é se o Hamas determinou que tem garantias suficientes de que o plano revisado eventualmente levará ao fim permanente da guerra, que matou dezenas de milhares de palestinos em Gaza e reduziu grande parte do território a escombros.

Netanyahu, por sua vez, insiste em um cessar-fogo temporário até que o braço militar e o governo do Hamas sejam desmantelados.

Saiba os principais elementos da proposta atual, de acordo com um oficial de defesa israelense e um palestino próximo ao Hamas, que foram informados sobre os detalhes:

Libertação de reféns e prisioneiros

A proposta pede a libertação de 10 reféns vivos ainda mantidos em Gaza e a devolução dos corpos de 18 reféns, em troca da libertação de vários prisioneiros palestinos. As trocas seriam escalonadas em cinco etapas durante a trégua de 60 dias.

De acordo com o jornal israelense Haaretz, oito reféns vivos seriam libertados no primeiro dia do cessar-fogo, e os outros dois no 50º dia da trégua. O documento obtido pelo jornal também afirma que cinco corpos de reféns seriam devolvidos a Israel no sétimo dia da trégua, mais cinco no 30º dia e os oito corpos restantes no 60º dia.

Em troca, segundo a CNN, que também teve acesso ao documento, Israel libertaria no primeiro dia um número não especificado de prisioneiros palestinos. Não se sabe mais detalhes sobre os outros dias.

Um total de 50 reféns permanecem em Gaza, dos quais acredita-se que pelo menos 20 estejam vivos.

Retirada das forças israelenses de Gaza

Israel teria que retirar as tropas posicionadas em Gaza sob o acordo proposto, de acordo com pessoas informadas sobre a proposta. Segundo a CNN, Israel retiraria suas forças de locais pré-acordados no norte de Gaza no primeiro dia, e depois no sul do enclave, ao fim de todas as trocas. Também não se sabe os detalhes desses trâmites.

Além disso, não ficou imediatamente claro se isso se aplicava a todas as forças ou apenas a algumas. Durante um cessar-fogo no início deste ano, o Exército israelense se retirou de partes de Gaza, mas não deixou o território completamente.

Garantias sobre o fim permanente da guerra

A proposta afirma que os Estados Unidos e os mediadores árabes, Catar e Egito, garantirão que negociações sérias para encerrar a guerra ocorram durante o cessar-fogo de 60 dias e que elas continuarão além desse período, se necessário.

A proposta diz que Trump está comprometido em trabalhar para garantir que as negociações ocorram de "boa fé" até que um acordo final fosse alcançado.

Fim das cerimônias de entrega de reféns

Segundo a proposta, o Hamas se absteria de realizar cerimônias de transferência televisionadas como as que realizou ao libertar reféns durante uma trégua de dois meses que começou em janeiro. As cerimônias, nas quais reféns israelenses frequentemente eram obrigados a fazer discursos de agradecimento aos seus captores, atraíram críticas internacionais e enfureceram os israelenses.

Ajuda humanitária

A CNN também cita que a ajuda humanitária começará a chegar imediatamente a Gaza no início do cessar-fogo, inclusive das Nações Unidas e de outras organizações de ajuda, semelhante à trégua anterior, que começou em 19 de janeiro.

