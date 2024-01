Peru apreende 7,2 toneladas de cocaína destinadas à Bélgica

A- A+

O Peru apreendeu 7,2 toneladas de cocaína que seriam enviadas de navio para a Bélgica, escondidas em um carregamento de pisos de madeira, informou a polícia antidrogas nesta terça-feira (30).

"Conseguimos apreender mais de sete toneladas de cocaína destinadas ao porto de Antuérpia, na Bélgica", disse o chefe da polícia portuária, o coronel Robert Trujillo, à AFP.

A carga estava escondida em um contêiner entre o carregamento de ladrilhos de madeira que saía do porto de Callao, vizinho a Lima, com destino à Bélgica.

A carga de drogas, avaliada em 560 milhões de dólares (2,76 bilhões de reais) no mercado internacional, havia saído da Bolívia e estava programada para chegar a seu destino no final de fevereiro.

"É um duro golpe na organização internacional que se dedica ao tráfico ilícito de drogas", destacou Trujillo.

O coronel indicou que o carregamento está relacionado à organização que foi capturada em 30 de dezembro na Bolívia com mais de oito toneladas de cocaína.

"É a mesma organização que tentou enviar a droga da Bolívia para os portos de Chile, Callao e Antuérpia", afirmou.

A droga apreendida permanece sob custódia da divisão antidrogas da polícia para dar continuidade às investigações correspondentes.

A operação, denominada "Máfia Global de Contêineres", contou com a participação da agência americana antidrogas DEA e das polícias dos Países Baixos e da Bélgica.

Em 2023, as autoridades peruanas apreenderam 21,5 toneladas de cocaína e desmantelaram 119 redes criminosas ligadas ao narcotráfico, de acordo com o Ministério do Interior.

O Peru é um dos maiores produtores mundiais de cocaína, com cerca de 400 toneladas por ano, segundo números oficiais. Além disso, é um dos maiores produtores de folha de coca - matéria-prima da cocaína - junto com Bolívia e Colômbia.

