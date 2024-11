Peru autoriza entrada de 600 soldados dos EUA para reforçar a segurança na cúpula da Apec

A- A+

O Congresso peruano autorizou, nesta quinta-feira (31), a entrada de até 600 soldados dos Estados Unidos para apoiar o governo da presidente Dina Boluarte em tarefas de segurança durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que ocorrerá de 14 a 16 de novembro em Lima.

O contingente autorizado, que inclui quatro helicópteros Black Hawk MH-60, quatro aviões AWACS, dois aviões B-747-200B (VC-25), entre outros equipamentos de segurança, é um dos mais numerosos que chegará ao Peru, além dos que costumam participar de manobras militares de treinamento.

A permissão foi aprovada com 63 votos pelo Parlamento unicameral, majoritariamente de direita, a pedido do governo, de acordo com a conta do Congresso peruano na rede social X.

O contingente de 600 soldados do Exército, Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos poderá permanecer no Peru de 4 a 24 de novembro.

Este grande envio de medidas efetivas pode ser um sinal de que o presidente Joe Biden compareceu à cúpula dos líderes da Apec, mas sua participação ainda não foi confirmada por Washington.



Os militares americanos fornecerão “apoio administrativo, logístico e de segurança antes, durante e depois das reuniões do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC)”, segundo as autoridades peruanas.

A legislação peruana exige que o Congresso decida conceder ou negar a permissão de entrada de tropas estrangeiras no país.

Veja também

Elon Musk Elon Musk usa fortuna para ajudar Trump