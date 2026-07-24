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Internacional Peru e Venezuela acordam 'retomada' de relações rompidas em 2024 Depois da Colômbia, o Peru é o maior receptor de migrantes venezuelanos. Mais de 1,6 milhão moram no país

Peru e Venezuela acordaram iniciar um "processo progressivo" de "retomada" das relações diplomáticas, rompidas em 2024 depois que o governo peruano qualificou a reeleição de Nicolás Maduro como "fraude", informaram as duas chancelarias nesta sexta-feira (24).

"Em uma primeira etapa, os dois países acordaram reativar as relações consulares, como passo inicial para a retomada plena dos vínculos bilaterais", destacaram em uma nota conjunta.

Depois da Colômbia, o Peru é o maior receptor de migrantes venezuelanos. Mais de 1,6 milhão moram no país.

A aproximação diplomática ocorre a quatro dias de uma mudança de governo no país andino.

A direitista Keiko Fujimori substituirá o presidente interino José María Balcázar em 28 de julho.

"Esta firme vontade de cooperação e integração entre nossos países se sustenta nos históricos laços de amizade e solidariedade latino-americana que uniram o Peru e a Venezuela", acrescentou o comunicado.

Em julho de 2024, o governo do então presidente Nicolás Maduro rompeu relações com o Peru depois que o chanceler peruano considerou que houve "fraude" em sua reeleição.

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