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Peru: Fujimori toma posse hoje após anunciar 3 ministros, incluindo chanceler crítico da China

Em rápida declaração à imprensa, a presidente afirmou que a equipe, que prestará juramento na tarde de hoje, trabalhará "com senso de urgência"

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A presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, acena ao chegar ao Ministério das Relações Exteriores para reuniões bilaterais com delegações estrangeiras antes de sua posse em Lima, em 27 de julho de 2026A presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, acena ao chegar ao Ministério das Relações Exteriores para reuniões bilaterais com delegações estrangeiras antes de sua posse em Lima, em 27 de julho de 2026 - Foto: Connie France/AFP

A presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, toma posse nesta terça-feira, 28, um dia depois de anunciar três nomes centrais do futuro gabinete: Luis Galarreta para primeiro-ministro, Elmer Cuba para o Ministério da Economia e Carlos Espá para o Ministério das Relações Exteriores. Espá, ex-candidato presidencial, é crítico da China e trabalhou por mais de uma década na embaixada dos Estados Unidos em Lima.

Em rápida declaração à imprensa, Fujimori afirmou que a equipe, que prestará juramento na tarde de hoje, trabalhará "com senso de urgência".

Sobre Galarreta, de 55 anos, Fujimori o descreveu como um "homem leal" e disse que governar exige decisão e firmeza, mas também "capacidade para alcançar acordos". Ele também foi eleito primeiro vice-presidente na chapa de Fujimori. Galarreta declarou que, em 100 dias, parte das promessas de campanha começará a ser implementada, com foco no combate à criminalidade, na retomada do crescimento econômico e na geração de empregos.

Entre 2017 e 2018, Galarreta esteve à frente do Parlamento durante o período em que o partido de Fujimori tinha ampla maioria, em um cenário de confronto com o então presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Kuczynski renunciou antes de o Congresso votar sua destituição, em meio a uma investigação por suspeita de corrupção.

Para a Economia, Fujimori escolheu Elmer Cuba, economista que a assessorou em uma candidatura anterior e que foi diretor do Banco Central entre 2016 e 2021. Cuba também atuou como consultor de empresas dos setores de cimento, mineração e petróleo.

Na diplomacia, Fujimori anunciou Carlos Espá como chanceler. Advogado, cientista político e jornalista, ele foi um dos mais de 30 candidatos na primeira rodada e trabalhou como diretor de Comunicações da embaixada dos EUA em Lima de 2008 a 2023. À imprensa, Espá disse acreditar no "império da lei" no plano interno e internacional e afirmou ter perfil austero, disciplinado e voltado ao trabalho.

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Em março, ainda como candidato, Espá declarou que, em um eventual governo, a relação com a China seria de parceria comercial, mas não de "aliados" nem de "amigos". Segundo ele, "o principal produto de exportação não tradicional chinês é a corrupção", e o Peru teria fragilidade institucional que o tornaria vulnerável a esse tipo de influência externa.

As declarações ocorreram após a destituição, em fevereiro, do então presidente José Jerí, que governou por quatro meses, depois que a Promotoria abriu uma investigação por suspeita de corrupção ligada a encontros não oficiais com empresários chineses.

Espá também afirmou que duas estatais chinesas controlam 100% da distribuição de eletricidade na capital peruana, situação que classificou como "monopólio".

A China parabenizou Fujimori pela vitória e descreveu a relação bilateral como de "parceria estratégica integral". O governo chinês anunciou que enviará o ministro de Ciência e Tecnologia, Yin Hejun, para a cerimônia de posse.

A China é o principal parceiro comercial do Peru e mantém investimentos relevantes no país, especialmente em mineração, energia e em um porto no Pacífico associado a uma rota marítima que reduz a distância entre a América do Sul e a Ásia. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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