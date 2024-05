Peru inicia monitoramento por satélite dos ursos-de-óculos de Machu Picchu

O Peru começou a monitorar os ursos-de-óculos de Machu Picchu por meio de colares satelitais, em um esforço para conservar essa população vulnerável de mamíferos que habita o famoso santuário inca.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira (21), o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp) anunciou o lançamento do programa de conservação em Wiñayhuayna, na área protegida de 35.000 hectares de Machu Picchu, sudeste do país.

Guardas florestais colocaram os primeiros colares de rastreamento por satélite em duas ursas adultas que foram sedadas na semana passada.

"Esta técnica de monitoramento tem sido amplamente e exitosamente usada em outros grandes mamíferos no mundo, e fornecerá informações-chave sobre os movimentos do urso-de-óculos e o uso do habitat dentro e ao redor" dessa área, informou o Sernanp.