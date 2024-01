Peru resgatado 40 menores exploradas sexualmente por grupo Trem de Aragua

A- A+

A polícia peruana resgatou 40 meninas e adolescentes que eram exploradas sexualmente através das redes sociais por uma facção do Trem de Aragua, grupo criminoso de origem venezuelana que semeia o terror na América do Sul com homicídios e extorsões, informaram as autoridades nesta segunda-feira ( 8).

O resgate dos jovens, a maioria venezuelanas com idades entre 12 e 17 anos, foi realizado no domingo em Lima e terminou com a captura de 10 supostos criminosos.

Segundo a polícia, os detidos integram "uma facção" do Trem de Aragua denominada Los Hijos de Dios (Os Filhos de Deus), que atua no Peru desde 2021.

“É revoltante a forma como menores de até 12 anos foram capturados e escravizados sexualmente para realizar este trabalho, que era difundido pelas redes sociais com catálogos mórbidos”, disse à rádio RPP o chefe da divisão policial de Ordem e Segurança, general Víctor Zanabria.

O chefe de polícia disse que a organização operava "em diferentes locais comerciais, como discotecas e albergues, e agendava uma série de trabalhos sexuais com a participação das migrantes".

As mulheres eram oferecidas em catálogos enviados por WhatsApp e redes sociais, onde apareciam as fotos das menores com suas idades.

As venezuelanas migraram para o Peru por meio de fraudes e promessas de um trabalho estável em restaurantes ou discotecas, mas logo foram obrigadas a se prostituir mediante ameaça, segundo as autoridades.

Em 29 de dezembro, a polícia peruana resgatou outras 60 mulheres colombianas, venezuelanas e peruanas em uma operação que permitiu capturar 22 pessoas que também integravam o grupo Los Hijos de Dios.

A organização criminosa Trem de Aragua foi criada em 2014 no estado venezuelano de Aragua e se estendeu a oito países sul-americanos, entre eles Colômbia, Peru e Chile, segundo relatórios de inteligência.

Entre suas atividades está o tráfico de seres humanos, homicídios, sequestros, roubos, narcotráfico e extorsão.

